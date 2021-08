In den Sommerferien gibt es in Unterhaching wieder einen Kino-Tag im Kubiz. Am Dienstag, 10. August, will das Kulturamt der Gemeinde Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie garantieren. Am Vormittag läuft der Streifen "Jim Knopf und die Wilde 13" nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende. Beginn ist um 10.30 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Am Abend sind Sigi Zimmerschied, Luise Kinseher und Brigitte Hobmeier in der Krimikomödie "Weißbier im Blut" zu sehen, freigegeben ab zwölf Jahren. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es für sieben Euro. Im Kubiz ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend - auch auf dem Sitzplatz im Saal.