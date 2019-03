1. März 2019, 22:02 Uhr Unterhaching Kino im Kubiz

Gegen Langeweile in den Faschingsferien hält das Unterhachinger Kulturamt im Kubiz Kino- und Theatervergnügen für die ganze Familie bereit. Am Donnerstag, 7. März, werden am Vormittag (10.30 Uhr) der Animationsfilm "Der kleine Drache Kokosnuss 2 - Auf in den Dschungel" und von 20 Uhr an die Komödie "Kalte Füße" gezeigt. Am Sonntag, 10. März, bringt das Theater in der Au Otfried Preußlers Klassiker "Die kleine Hexe" auf die Bühne. Die Vorführung beginnt um 17 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet telefonisch unter 089/66 555 316, per E-Mail an tickets@unterhaching.de, direkt im Kubiz oder der Gemeindebücherei sowie online über reservix.de statt.