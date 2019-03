6. März 2019, 21:44 Uhr Unterhaching Kino für Jung und Alt

Menschen, die dauerhaft auf Hilfe angewiesen sind wie der Schlaganfallpatient Raimund in der Filmkomödie "Kalte Füße", werden leicht unterschätzt. Im Rollstuhl sitzend weißt der alte Fuchs nämlich, dass der junge Kleinganove Denis, der von seiner Enkelin irrtümlich für einen Pfleger gehalten wird, in Wahrheit in sein Haus eingebrochen ist. Dumm nur, dass die drei plötzlich in der Villa des Großvaters eingeschneit werden und das unbedachte Täuschungsmanöver zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jung und Alt gerät. Heiner Lauterbach spielt den widerständigen Alten, der nicht mehr sprechen kann, mit jeder Zelle seines Körpers. An diesem Donnerstag, 7. März, wird "Kalte Füße" von Regisseur Wolfgang Groos im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Bereits morgens von 10.30 Uhr an läuft für Kinder der Animationsfilm "Der kleine Drache Kokosnuss 2 - Auf in den Dschungel".