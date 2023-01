Kolumne von Iris Hilberth, Unterhaching

Am Unterhachinger Oberweg, schräg gegenüber der Burschenhütte und neben der Senffabrik, steht seit zwei Jahren ein neues braun-weißes Gebäude. Eckig und eher praktisch als schön, mit Parkplätzen und Tiefgaragenabfahrt. Architektonisch kein Hingucker. Man würde vermutlich auch nicht gleich darauf kommen, dass hier ein Kindergarten untergebracht ist, wenn nicht auf der Rückseite diverse Klettergerüste, Sandkästen und Schaukeln aufgestellt wären. Das Kinderhaus ist aber nicht einfach nur ein Kinderhaus. Es ist das "Kinderhaus plus". Und es hat ein richtig fettes Plus. So wie Dany plus Sahne.

Genauso wie bei dem bekannten Pudding im Plastikbecher ist das Plus auch beim Unterhachinger Kinderhaus ganz oben zu finden. On top, wie man heute sagt. Ein ganzes Stockwerk obendrauf. Für Vereine, für ausgelagerte Rathaus-Fraktionen und für Veranstaltungen. Auch den Gemeinderat bestellte Bürgermeister Wolfgang Panzer zuletzt häufig in den Plus-Bereich des Kinderhauses ein. Doch im Gremium war man zunehmend genervt von Beratungen über ein Haushaltsdefizit in einem "Kinderhaus plus". Das steht am Ortsrand von Unterhaching, weit weg vom Rathaus. Und außerdem: Wie klingt das denn!

Man kommt nicht umhin, sich den Gemeinderat wie ein Treffen von Müttern und Vätern bei Elternabenden in Kitas vorzustellen, bei denen ausgewachsene Menschen auf winzigen Stühlen sitzen, mehr Abwechslung im Speiseplan fordern oder den Laternen-Umzug organisieren. Was natürlich so nicht stimmt, denn im Plus-Stockwerk des Kinderhauses gibt es auch große Sitzgelegenheiten, Kinderstühle plus eben. Aber der Name Kinderhaus ist natürlich nicht wirklich angemessen für seriöse Entscheidungen. Ein Glück nur, dass das Haus nicht wie andere Betreuungseinrichtungen "Flohzirkus", "Krümelkiste" oder "Lustige Latzhosen" heißt und am nächsten Tag zu lesen ist: "Der Gemeinderat lehnte den Haushalt bei den "Zornigen Zwergen plus" ab.

Der Bürgermeister musste sich dem Votum des Gemeinderats beugen, von diesem Mittwoch an trifft man sich wieder im Rathaus. Ob dort dann wieder Plus-Grade herrschen, wird man sehen. Denn mit ein Grund, warum Panzer das Kinderhaus plus dem Rathaus vorzog, war nicht etwa die Hoffnung auf mehr Effektivität wie etwa bei Aspirin plus gegen Schmerzen oder Super plus im Tank. Grund war vielmehr, dass die Heizung im großen Rathaussaal ausgeschaltet war, um Energie zu sparen. Das ist ganz im Sinne der Klimaschutz-Initiative " 29++" des Landkreises. Sollte Unterhaching mal wieder eine Betreuungseinrichtung bauen, wäre also eigentlich ein Kinderhaus plus plus angemessen. Aber bitte mit Sahne.