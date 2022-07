Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagnachmittag in Unterhaching die Feuerwehr alarmiert, nachdem er einen Brand in einem Gebäude an der Forststraße entdeckt hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich um einen Kellerbrand in einem leerstehenden Anwesen. Gegen 16.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching aus und konnte das Feuer löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Polizei keine Personen in dem Haus. Nach aktuellem Ermittlungsstand beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.