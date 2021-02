Von Iris Hilberth, Unterhaching

Eigentlich wollte der Gemeinderat den Hundehaltern und ihren Tieren in Unterhaching etwas Gutes tun. Doch die Pläne zur Verbreiterung der Hundemeile im Landschaftspark, die der Ferienausschuss im August beschlossen hatte, kamen bei Herrchen und Frauchen gar nicht gut an. Denn aus Naturschutzgründen, weil die Zone der Wiesenbrüter hier anschließt, sollte der dann zehn Meter breite Streifen für leinefreies Gassi-Gehen am südlichen Rand mit einem Zaun begrenzt werden. Sofort regte sich Widerstand unter den Hundebesitzern, die "Bürgerinitiative Artgerechte Hundemeile" hat vergangenen Mittwoch in der Gemeinderatsitzung Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) 1180 Unterschriften gegen den Zaun überreicht. Jetzt will der Gemeinderat in der Februarsitzung neu entscheiden.

Im Norden ist die 1,6 Kilometer lange Hundemeile schon immer durch den Zaun zum Bundeswehrgelände begrenzt. Würde nun auf der Südseite auch eine Abgrenzung gebaut, entstünde ein Korridor, der nach Ansicht der Hundebesitzer "aggressive Begegnungen" zur Folge hätte, wie Ortrud Nolte-Mini und Ina Roith bei der Unterschriften-Übergabe erläuterten. Sie beklagten, dass es außer dem Streifen am Rand des Landschaftsparks in Unterhaching keine Freilaufflächen für Hunde gebe und die Hundemeile nur 0,7 Prozent des Areals einnehme. Andere Interessengruppen hingegen, etwa Drachenflieger, Spaziergänger und Jogger hätten es da besser. "Wir werden einseitig benachteiligt", findet Nolte-Mini.

Die Bürgerinitiative will auf jeden Fall den Zaun verhindern. Die beiden Vertreterinnen erläuterten dem Gemeinderat, dass mit einer solchen Begrenzung bei Beißereien kein Entkommen sei. Und würde ein kleiner Hund unter dem Zaun durchschlüpfen, käme der Halter nicht hinterher.

Nun beharrt der Gemeinderat ja gar nicht auf seinem Beschluss aus dem Sommer und würde gerne alles so belassen wie es ist, eben ohne Zaun. Das hat SPD-Fraktionschef Peter Wöstenbrink auch so beantragt, allerdings ganz knapp keine Mehrheit für dieses Ansinnen bekommen. CSU und Grüne wollen das Thema lieber noch einmal ausführlich diskutieren und dann entscheiden. So lange ruht der Bau des Zauns. "Keiner hängt an dem Zaun", betonte CSU-Fraktionssprecher Korbinian Rausch.

So ganz frei in seiner Entscheidung ist der Gemeinderat allerdings nicht. Denn nachdem die CSU im vergangenen Jahr eine Erweiterung der Hundemeile beantragt hatte, landete das Thema bei der Unteren Naturschutzbehörde. Die hat zunächst ein solches Ansinnen mit Hinweis auf das angrenzende Biotop abgelehnt. Lediglich die Lösung mit dem Zaun mit einer etwa zehn Zentimeter hohen Durchschlupfmöglichkeit sowie eine Begrenzung auf zehn Meter Breite konnte man sich dort vorstellen.