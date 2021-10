Populäre Musik in neuem Gewand präsentiert das Ensemble Roxaiten am Donnerstag, 8. Oktober, im Unterhachinger Kubiz. Das Quintett um den Bandkopf Klaus Beslmüller (Gesang, Gitarre) lädt ein zu einer musikalischen Zeitreise durch die Rockgeschichte, von den Sechzigern bis in die Gegenwart. Die Arrangements der Songs, etwa von Bob Dylan oder Led Zeppelin, sind kammermusikalisch geprägt, die durchaus streicherlastige Besetzung verspricht eine Art "krachender Kammerrock". Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es über https://kubiz-tickets.reservix.de.