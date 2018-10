15. Oktober 2018, 00:18 Uhr Unterhaching Kakao, Kaffee, Kantaten

Das Ensemble Concierto München präsentiert am Freitag, 19. Oktober, in Unterhaching ein musikalisches Märchen für die ganze Familie: Zur Musik der "Kaffeekantate" von J.S. Bach wird im Kubiz eine heitere Geschichte vom Mädchen Liesgen und seiner Liebe zum Kakao erzählt. Auch Bach selbst spielt mit in dem komischen Abenteuer als ein gewisser Herr Schlendrian. Neben dem Kammerorchester Concierto München unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto agieren auf der Bühne drei Mitglieder des Ensembles "Münchner Puzzletheater". Weitere Infos gibt es unter www.concierto-muenchen.de. Die Vorstellung "Die Kakaokantate" beginnt um 17 Uhr und dauert rund 55 Minuten. Das Stück ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Karten gibt es etwa im Kubiz (Tel. 089/766 555 316) oder über Reservix und Münchenticket.