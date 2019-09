Angefangen hat alles im Jahr 1966, als sich Christian Becher, Gunter Böhnke, Jürgen Hart und Bernd-Lutz Lange, damals Studenten der Leipziger Karl-Marx-Universität, zusammentaten, um unter dem Namen "Academixer" gemeinsam Kabarett zu spielen. Gut zehn Jahre betrieben sie dieses zeitaufwendige Hobby, später sogar neben dem Beruf, bis sie schließlich von Mitte der Siebzigerjahre an als Berufskabarettisten auftraten.

Mit politischer Satire, sächsischer Mundart und literarisch-musikalischen Theaterstücken feierten die "Academixer" mit ihren subtilen Bissigkeiten schon zu DDR-Zeiten Publikumserfolge. Und die setzten sich nach der Wende fort. Inzwischen umfasst das aus Darstellern und Musikern bestehende Ensemble über 20 Mitglieder und hat bis heute 116 Programme produziert. An diesem Donnerstag, 3. Oktober, tritt das Leipziger Traditionskabarett im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching auf. "Na Bestens!" ist der Titel des Programms mit Carolin Fischer, Anke Geißler und Ralf Bärwolff. Dabei wird das Beste der vergangenen zehn Jahre auf die Bühne gebracht - ein kabarettistisches Menü, mal süß, mal sauer, ordentlich gesalzen und gepfeffert und musikalisch dekoriert. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter ☎ 66 55 53 16, per E-Mail an tickets@unterhaching.de oder online unter www.unterhaching.de. Näheres zum Ensemble ist auf der Internetseite www.academixer.de zu finden.