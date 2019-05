21. Mai 2019, 21:50 Uhr Unterhaching Jugendflohmarkt

Für Kinder und Jugendliche von zehn Jahren an veranstaltet die Jugendkulturwerkstatt (JKW) Unterhaching am Samstag, 1. Juni, von 13 Uhr an einen Jugendflohmarkt in der Einrichtung, Oskar-von-Miller Str. 9. Dort können sie Sachen, die sie nicht mehr brauchen, zu Geld machen, oder selbst Schnäppchen machen. Das können Kleidung, Schuhe, Accessoires, Playstation-Spiele, Bücher oder Schmuck, sein. Tische können bis Freitag, 31. Mai, in der JKW reserviert werden, Infos unter 089/611 36 68.