Das Kulturamt zeigt in dieser Woche vier Filme in einem Pop-up-Autokino auf dem Parkplatz am Sportpark. Das Areal bietet Platz für bis zu 80 Fahrzeuge

Die große Zeit der Autokinos galt eigentlich als längst vergangen. Verglichen mit den USA erlebte das Drive-in zum Filmeschauen hierzulande ohnehin nie den ganz großen Boom. Wer nicht doch mal etwa in Aschheim, in einem der wenigen noch existierenden deutschen Autokinos, mit dem Wagen vorgefahren ist, vielleicht um sich ein bisschen wie in Hollywood zu fühlen, kennt diese Art des Kulturgenusses oft nur aus alten amerikanischen Filmen. In denen knutschten die Protagonisten im Chevy oder Cadillac noch auf der damals durchgehenden Sitzbank. In der Corona-Pandemie erlebt das Autokino nun eine Renaissance. Weniger aus Nostalgie als aus Hygienegründen. Auch das Kulturamt Unterhaching zeigt diese Woche vier Filme in einem Pop-up-Autokino auf dem Parkplatz am Sportpark.

Auf diese Idee gekommen waren drei junge Unterhachinger, die im Kubiz normalerweise bei der Bühnentechnik als Helfer tätig sind. "Sie haben gute Kontakte zur Spielvereinigung und haben ein Konzept entwickelt", berichtet Marion Brück vom Kulturamt. So werden in diesen Tagen auf dem Areal neben der Osttribüne des Fußballstadions eine große Leinwand sowie Container für Technik und ein Kiosk aufgebaut. 80 Autos können dann am Donnerstag, Freitag und Samstag platziert werden. "Wir mussten das genau ausmessen", so Brück. Einlass auf das Gelände ist eine Stunde vor Filmbeginn, die Zufahrt erfolgt über die Biberger Straße. Zwei Meter Abstand sind zwischen den Fahrzeugen vorgesehen. Außerhalb der Autos, also etwa beim Gang auf die Toilette oder zum Kauf von Speisen und Getränken, gilt die übliche Masken- und Abstandspflicht.

Am 16. Juli startet das Unterhachinger Autokino mit der Komödie "Eine ganz heiße Nummer 2.0" mit Gisela Schneeberger, Bettina Mittendorfer und Rosalie Thomass. Beginn ist wie in den Tagen darauf um 22 Uhr. "Wir müssen warten, bis es dunkel ist", begründet Brück den späten Beginn. Am Freitag, 17. Juli, betritt Daniel Craig die Leinwand am Sportpark. Gezeigt wird der James-Bond-Film "Spectre". Lustig wird es wieder am Samstag mit der Verfilmung des Eberhofer-Krimis "Leberkäsjunkie". In dem Streifen spielen Sebastian Bezzel, Ilse Neubauer und Lisa Maria Potthoff. In der Nacht zum Sonntag gibt es dann noch eine Spätvorstellung. Um 1 Uhr beginnt der Triller "Joker" mit Joaquin Phoenix, Robert De Niro und Zazie Beet. "Wir können als kleiner kommunaler Veranstalter zwar nicht die ganz aktuellen Filme zeigen wie die großen Kinos in München. Aber ich glaube, wir bieten eine ganz gute Auswahl", sagt Brück.

Noch sind Karten für alle Vorstellungen zu haben. Für ein Auto inklusive Fahrer kostet der Besuch des Autokinos zwölf Euro, jeder weitere Mitfahrer zahlt fünf Euro. Vier Zuschauer pro Wagen sind möglich. "Wir weisen aber darauf hin, dass auf der Rückbank die Sicht auf die Leinwand eingeschränkt sein kann", sagt Brück. Bevor das eigentliche Programm startet, wird in einem Vorfilm den Zuschauern die Technik erklärt und die Frequenz angezeigt, die im Autoradio eingestellt werden muss, um den Ton zu empfangen. So werden auch die Anwohner auf der nahe gelegenen Stumpfwiese nicht spät abends oder nachts mit Daniel Craig oder Robert De Niro beschallt.

Beim weltweit allerersten Autokino 1933 in Camden, New Jersey, war das noch anders. Damals hatte der Erfinder des "Drive-in-Theatre", Richard Hollingshead, noch Außenlautsprecher installiert. Zuvor hatte er lange an seiner Garagenauffahrt experimentiert, wie man Auto und Leinwand am besten positioniert. Den Projektor hatte Hollingshead damals auf das Dach seines Wagens gestellt. Als Leinwand diente zunächst das Garagentor, später Bettlaken und schließlich eine weiß gestrichene Wand. Die Außenlautsprecher kamen auch damals nicht besonders gut bei den Anwohnern an, sodass später dazu übergegangen wurde, kleine Lautsprecher in die Autos einzuhängen.

Tickets gibt es über www.kubiz-tickets.reservix.de, Reservierungen sind zudem möglich unter 089/66 555 316 und tickets@unterhaching.de .