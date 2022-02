Die Gemeinde Unterhaching bietet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis München und der Johanniter Unfallhilfe aus dem Impfzentrum Oberhaching an diesem Freitag, 11. Februar, einen dezentralen Impftag für Kinder sowie eine ärztliche Impfberatung an. In der Hachinga-Halle, Grünauer Allee 6, können sich zwischen 13 und 17 Uhr Fünf- bis Elfjährige mit dem Kinderimpfstoff von Biontech impfen lassen. Das Angebot der ärztlichen Beratung richtet sich an alle Altersgruppen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig, es kann allerdings zu Wartezeiten kommen. Es wird ausdrücklich darum gebeten, nur zu erscheinen, wenn man sich gesund fühlt und keinerlei Krankheitssymptome aufweist. Ein Impftermin für Kinder kann über das Internetportal von Bayimco (https://impfzentren.bayern/citizen) gebucht werden.