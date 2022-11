Beim Wochenendeinkauf im Unterhachinger Gewerbegebiet am Grünwalderweg können sich Impfwillige an diesem Samstag, 5. November, gleich noch eine Auffrischungsspritze gegen Covid-19 oder auch eine Erst-Immunisierung abholen. Bei Pflanzen Kölle findet zwischen 10 und 17 Uhr die erste von einer ganzen Reihe an Sonderimpftagen im Landkreis München statt. Die Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim sind zudem wie gewohnt Montag bis Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz, die besagt, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche mit Corona infiziert haben, lag am Freitagmorgen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 148,4 nach 233,0 vor einer Woche.