Von Michael Morosow, Unterhaching

Vor 16 Jahren haben der Unterhachinger Heimatpfleger Günter Staudter und Heimatmuseum-Leiter Harald Nottmeyer vereinbart, sich als Denkmalschutzbeauftragte der Gemeinde die Betätigungsfelder aufzuteilen: Staudter sollte für alles Oberirdische zuständig sein, Nottmeyer für alles Unterirdische. Jetzt sind sie doch aneinandergeraten, und zwar derart, dass es kracht und scheppert. Zwischen beiden ist ein erbitterter Streit um Zuständigkeiten entbrannt, und nicht nur darum. Weil sich Nottmeyer immer mehr ins Oberirdische eingemischt, ihn hintergangen habe und Lügen verbreite, behauptet Staudter. Weil es nicht einfach sei, mit dem Heimatpfleger auszukommen und dieser Unwahrheiten verbreite, sagt Nottmeyer.

Der Ober sticht den Unter, heißt es beim Schafkopfen, und in ähnlicher Weise ist denn auch diese Fehde beendet worden: Staudter ist vom Chef des Heimatmuseums vor die Tür gesetzt worden, musste den Schlüssel abgeben. Ein Schlichtungsgespräch bei ihm im Rathaus sei gescheitert, berichtet Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD), der darüber hinaus kein Wort zu der seit Monaten währenden Fehde sagen will, weil er öffentlich kein Öl ins Feuer gießen möchte, wie er erklärt.

Es geht unter anderem um die Ausrichtung der Ausstellung

Eines der Konfliktfelder ist das Heimatmuseum selbst und die Frage, ob die Besucher mehr das Oberirdische oder das Unterirdische interessiert. Für Staudter steht fest, dass die Leute sich viel mehr für ein echtes Heimatmuseum interessieren, in dem sie etwa einen Blick in ein altes Klassenzimmer werfen können, in alte Küchen oder in eine historische Werkstatt, und in dem die heimische Kirchen- und Vereinsgeschichte dokumentiert ist. Viel weniger hätten Interesse an archäologischen Ausgrabungen. Nottmeyer sieht das offenbar anders, jedenfalls leitete er die Verlagerung der alten Küche und Werkstatt auf die Empore des Museums ein, wo sich bislang die Vereine ausgebreitet hatten. Für Staudter ist dies eine "Missachtung der das gesellschaftliche Leben Unterhachings prägenden Vereine", die noch dazu übergangen worden seien.

Dazu gibt es freilich unterschiedliche Darstellungen der beiden Kontrahenten. Harald Nottmeyer teilte in einer Arbeitskreissitzung mit, die Vereine hätten sich auf einen Brief des Museumsvereins nicht gemeldet. Staudter sagt, dies sei erstunken und erlogen. Er habe bereits mit Vertretern aller Vereine auf der Empore die geplanten Neuerungen besprochen. Diese Darstellung stützt Georg Ellinger vom Liederkranz Unterhaching, zu viert seien sie gekommen und hätten bereits Vermessungen vorgenommen, berichtet er. "Wir sind rausgeworfen worden", sagt Werner Reindl vom örtlichen Gartenbauverein.

Ein weiteres Konfliktfeld ist das gemeindliche Archiv, zu dem Staudter stets freien Zugang hatte - bis er eines Tages von Cornelia Renner, einer engen Mitarbeiterin von Nottmeyer im Heimatmuseum, abgewiesen worden sei. Renner hatte im Auftrag der Gemeinde den Umzug des Archivs organisiert. In diesem Fall sprach Bürgermeister Panzer ein Machtwort, Staudter durfte wieder rein. Nottmeyer will sich zu diesem Vorgang nicht äußern.

Mit dieser Frau Renner sei er dann aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Präsentation der Vereine heftig aneinandergeraten, sagt Staudter, und habe dabei wohl auch gesagt, mit diesem Museumsverein nichts mehr zu tun haben zu wollen. Nottmeyer nahm ihn beim Wort und verkündete in der folgenden Arbeitskreissitzung, dass Staudter hingeworfen habe und nicht wiederkommen werde. "Ich musste das tun, das war im Arbeitskreis abgesprochen." Daraufhin sei im Arbeitskreis die Frage nach dem Schlüssel gestellt worden, berichtet ein AK-Mitglied, das nicht namentlich genannt werden will. Die Schlüsselabnahme betrachte er de facto als Rauswurf aus dem Museum, sagt der Heimatpfleger.

"Dass der Günter Staudter gekündigt hatte, das stimmt gar nicht", sagt Horst Later, Kassier des Heimatvereins. Und was dessen Ausrichtung anbelangt, schlägt er sich klar auf die Seite des Heimatpflegers: "Gerade Kinder interessieren sich nicht für Scherben, die sehen lieber Bilder ihrer Großeltern, von alten Geschäften, vom Hochwasser, weil sie einen persönlichen Bezug dazu haben."

Er sei auf eine Versöhnung aus, sagte Nottmeyer. "Nur wenn er sich bei mir entschuldigt und mir die Schlüssel zurückgibt", sagt Staudter.