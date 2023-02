Unterhaching:Am Tropf der klammen Gemeinde

Vereine und Institutionen sind in Unterhaching stark von Zuschüssen aus dem Rathaus abhängig. Doch dort sitzt das Geld nicht mehr so locker. Das bringt Musikschule und VHS in Nöte.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Wenn man um jeden Cent ringen muss, liegen die Nerven mitunter ziemlich blank. Zu beobachten ist das aktuell im Unterhachinger Gemeinderat, der diesen Mittwoch über einen neuen Haushalt abstimmen soll und zuvor jeden Euro zweimal umdreht. Denn Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) hat der Gemeinde erst eine Haushaltssperre und dann ein striktes Sparprogramm auferlegt.

Besonders betroffen sind davon Vereine und Institutionen, die von den Zuschüssen der Gemeinde abhängig sind. "Ich will auch nicht sparen, aber am Ende muss ich Rechnungen bezahlen", rechtfertigte Panzer in der Sitzung des Finanzausschusses am vergangenen Donnerstag die lange Liste an Streichungen, die auch nach vier Klausuren nicht so einfach von den Gemeinderäten geschluckt wurde. Im Gegenteil: An vielen Stellen regt sich weiterhin Widerstand. Von der "Axt im Walde" war die Rede, vom "Zusammenhalt der Gesellschaft" durch die Vereine. Insbesondere Musikschule und Volkshochschule will man mit den Kürzungen nicht in Existenznöte bringen, auch wenn Panzer mit Blick auf seinen wackeligen Haushalt mahnte: "Das Gesamtwerk steht auf tönernen Füßen. Wir müssen einfach sparen."

Der Unterhachinger Haushalt 2023 hat voraussichtlich ein Gesamtvolumen von 110 Millionen Euro. Laut Panzer kommt er ohne Kreditaufnahmen aus. "Pump können wir uns irgendwann nicht mehr leisten. Das ist der Grund, warum ich um die Zahlen so kämpfe", sagte der Bürgermeister. Weil die Gemeinde im Herbst des vergangenen Jahres eine Gewerbesteuerrückzahlung von zwölf Millionen Euro ins Haus flatterte, sitzt das Geld für freiwillige Leistungen nicht mehr so locker wie in den Jahren zuvor. Denn Panzer braucht es, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Die Gemeinde müsse strukturell etwas umstellen, sie habe sich eine ganze Reihe von Hobbys und Aufgaben zugelegt, sagte der Bürgermeister. So kamen die Anträge der Vereine auf Zuschüsse allesamt auf den Prüfstand, teilweise wurde kräftig der Rotstift angesetzt und die beantragten Beträge um bis zu 30 Prozent gekürzt.

667 000 Euro weniger Zuschüsse

Darunter fallen Institutionen wie die Agenda21 und der Städtepartnerschaftskreis. Etwa 667 000 Euro könnten so eingespart werden, etwas mehr als eine Million bliebe noch an Zuschüssen, darunter sind auch 200 000 für den TSV und 30 000 für Fortuna Unterhaching in Form eines Härtefallausgleichs. Dem TSV war zuvor ein vor zwei Jahren beschlossener Personalkostenzuschuss in Höhen von 180 000 Euro gestrichen worden. Auch der Nachbarschaftshilfe wollte die Verwaltung 30 Prozent weniger als beantragt zukommen lassen. Das Gremium aber sprach sich dafür aus, den Betriebskostenzuschuss von 30 000 Euro zu zahlen. Evi Karbaumer von den Grünen hatte dies beantragt, sie meinte: "Es geht fast zu wie auf einem Basar. Ich appelliere, mit den Vereinen auf Augenhöhe zu diskutieren, wir brauchen sie dringend in dieser Krise."

Tatsächlich unterbrach das Gremium auf Antrag des Dritten Bürgermeisters Richard Raiser (CSU) die Sitzung, einzelne Gemeinderäte hielten Rücksprache mit Vereinsvertretern im Publikum. Die Volkshochschule bangt um ihren Zuschuss von 415 000, die Musikschule von 843 000 Euro. Für sie waren im Beschlussvorschlag nur noch 200 000 beziehungsweise 500 000 Euro vorgesehen. Peter Hupfauer von der FDP sieht in der bisherigen Bezuschussung eine "fatale Entwicklung". Unter den Vereinen gebe es zwei, die wirtschaftliche Unternehmen seien, nämlich die VHS und die Musikschule.

Auch in der CSU ist man grundsätzlich nicht dagegen, die Vereinszuschüsse "abzuschmelzen", wie es deren Beauftragter für Finanzen, Stefan Zöllinger, formulierte. Allerdings müsse man dies langsam in diese Richtung leiten. "30 bis 40 Prozent im laufenden Geschäftsjahr sind nicht zielführend, dann müssen sie Insolvenz anmelden oder sie verschwinden." Insbesondere für die Musikschule mit fest angestellten Musiklehrern wäre die Streichung von mehr als 300 000 Euro an Zuschüssen ein echtes Problem.

CSU-Fraktionssprecher Korbinian Rausch sprach sich daher eindringlich für "moderatere Sparmaßnahmen" aus. "Da hängen Verträge und Jobs dran. Wenn der Musiklehrer rausgeschmissen wird, ist es egal, ob es eine freiwillige Leistung war", sagte er. Vor allem müsse man bedenken, dass dies dann mitten im Schuljahr geschehe, das immer im September beginne. Die Posten VHS und Musikschule wurden noch mal bis zur Mittwochssitzung zurückgestellt. Bis dahin will der Gemeinderat sich mit möglichen Abschlagszahlungen für die beiden Institutionen auseinandersetzen. Bei allen Vorschlägen mahnte Bürgermeister Panzer stets eine "klare Gegenfinanzierung" an.