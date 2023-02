Von Iris Hilberth, Unterhaching

Vier Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen hat die Gemeinde Unterhaching in ihrem Haushalt fest eingeplant. Nicht nur im Gemeinderat weiß man inzwischen: Dahinter steckt die Veräußerung des Fußballstadions am Sportpark. Bisher sind alle davon ausgegangen, dass nur die Spielvereinigung als Käufer in Frage kommt, die auch schon seit Jahren mit der Gemeinde um einen Kaufvertrag ringt. Doch nachdem Armin Konetschny von den Grünen die Ablehnung des etwa 110 Millionen Euro schweren Haushalts von seiner Fraktion am Mittwochabend auch damit begründete, dass die Abhängigkeit von der Spielvereinigung "höchst riskant" sei, machte SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Wöstenbrink deutlich, warum sein Parteifreund Bürgermeister Wolfgang Panzer mit Blick auf diese vier Millionen entspannt bleibt: "Eine Ausschreibung und eine Veräußerung an möglichst Fußball-affine Investoren sind ebenfalls denkbar."

Zuvor hatten Berichte über die Liquiditätsprobleme des Fußball-Regionalligisten so einige im Gemeinderat aufgeschreckt. Denn diese vier Millionen stecken in einem Vermögenshaushalt, der erstmals in der Amtszeit von Bürgermeister Panzer den Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von knapp 90 Millionen Euro stützen muss, in dem trotz Einsparungen, Gebührenerhöhungen und Streichung von Fördermitteln ein Loch von 5,5 Millionen klaffte. Doch deshalb das gesamte Zahlenwerk, um das die Kommunalpolitiker in vielen schier endlosen Sitzungen gerungen hatte, abzulehnen, war der Mehrheit dann doch ein Schritt zu weit. Wöstenbrink geht auch erst einmal nicht davon aus, dass tatsächlich irgendein Investor am Sportpark einsteigt: "Dass diese ins Stocken geratene Transaktion aus 2020 nunmehr zu einer Einnahmeposition im Haushalt 2023 führen soll, geht auf eine Initiative der SpVgg Unterhaching von Ende 2022 zurück, dass man diesem Erwerb nun verbindlich und mit einem neuen Umgriff nähertreten wolle." Trotz aktuell ungünstiger Pressemeldungen bezüglich der Spielvereinigung-Finanzen im laufenden Spielbetrieb wolle die SPD ihrem langfristig ausgerichteten Anliegen unter Wahrung der gemeindlichen Interessen entsprechen.

Football-Spiele im Sportpark müsste das Rathaus genehmigen

Nun ist der Deal mit dem Stadion und der Spielvereinigung nicht nur in Bezug auf den Haushalt ein Aufreger-Thema unter den Gemeinderäten. Denn vor einigen Tagen war zudem bekannt geworden, dass der Football-Club Munich Ravens aus München beabsichtigt, in diesem Sommer im Sportpark Unterhaching die Heimspiele in der European League of Football (ELF) auszutragen - dank einer Kooperation mit der Spielvereinigung. Wie denn das sein könne, fragte Evi Karbaumer von den Grünen. Schließlich gebe es einen Pachtvertrag mit der Spielvereinigung, in dem stehe, dass der Zweck "der Spiel-und Übungsbetrieb für verschiedene Fußball- und Jugendmannschaften der Unterhachinger Vereine sowie der Betrieb der Gaststätte" sei. Auch sei darin festgelegt, dass eine Unterverpachtung nur mit schriftlicher Genehmigung der Gemeinde möglich sei. Auch der Lärm könnte zu einem Problem werden.

In dieser eh schon aufgeheizten Stimmung der Haushaltsdebatte, in der sich Panzer Kritik von vielen Seiten anhören musste, reagierte der Rathauschef auf das Football-Thema recht gereizt: "Haben Sie irgendwo gelesen, dass der Bürgermeister das erlaubt hat?", fragte er und stellte klar: "Es gibt keine schriftliche Genehmigung, für gar nichts!" Der Pachtvertrag mit der Spielvereinigung verlängert sich derzeit automatisch um jeweils ein Jahr, wenn er nicht bis zum 31. März des laufenden Jahres gekündigt wird. Die SPD will rechtzeitig in den kommunalen Gremium darüber reden.

Deutlich wurde in der fast vierstündigen Sitzung noch einmal: "Die fetten Jahre sind vorbei", wie es Christine Helming von den Freien Wählern formuliert. Die Gemeinde habe in der Vergangenheit über ihre Verhältnisse gewirtschaftet, "fast wie eine Made im Speck. Die guten Einnahmen haben uns leichtsinnig gemacht." Strukturelle Veränderungen wurden von vielen angemahnt. Richard Raiser (CSU) sagte gar: "Wir stehen vor einem Scherbenhaufen ungekanntem Ausmaßes." Man habe es versäumt, ausreichend Rücklagen zu bilden, es habe keinen ausreichende Fokus auf die bedeutenden Themen der Einnahmeseite gegeben, stattdessen sei man Multimillionen Euro kostenintensiven Luftschlössern nachgejagt. Bürgermeister Panzer, dem die Ebbe in der Kasse durch die hohen Gewerbesteuerrückzahlung sichtbar zu schaffen macht, und an dem die Empörung und Schuldzuweisungen nicht spurlos vorbeigehen sagte: "Ich setze meine Entscheidungskraft dafür ein, dass wir nicht nur populistische Phrasen dreschen, sondern tatsächlich tragfähige Lösungen finden."