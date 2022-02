Je größer der Haushalt, umso länger die Reden. Warum die Etatdebatte im Unterhachinger Gemeinderat bisweilen an den Bundestag erinnert - und die FDP an der Mehrwegrede arbeitet.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Zweimal im Jahr hat der Gemeinderat in Unterhaching ungemeinen Redebedarf. Nun ist das Gremium ohnehin diskussionsfreudig und nicht dafür bekannt, sich knapp zu halten, doch im Februar und Dezember wird in den Fraktionen stets an mehrseitigen Reden gefeilt, die gefühlt immer länger werden. Zum Ende des Jahres verfassen die Fraktionen die Weihnachtsansprachen, kurz vor den Faschingsferien geht es immer um den Haushalt. Und je höher der Etat in den vergangenen Jahren geworden ist, desto wortreicher die Beiträge mancher Finanzreferenten, die jede Partei und Gruppierung traditionell zu dieser Gelegenheit an die Mikrofone schickt, und die oft nicht nur die Haushaltslage der Gemeinde kommentieren, sondern gerne auch insgesamt die Welt erklären.

Sechs Fraktionen hat der Unterhachinger Gemeinderat aktuell, macht mit dem Bürgermeister zusammen insgesamt sieben Redebeiträge, in denen es um den "Rekordhaushalt", wahlweise auch den "Riesenhaushalt" gehen soll. Im Jahr 2022 um das Gesamtvolumen von 118 Millionen Euro, um eine Erhöhung des Verwaltungshaushalts im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zwei Millionen auf nun 89 Millionen, um eine Steigerung des Vermögenshaushalts um 2,5 Millionen auf knapp 30 Millionen. Um Schulden, Investitionen und Rücklagenentnahmen. "Die finanzielle Lage der Gemeinde Unterhaching ist nach wie vor gut", fasste Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) den Haushaltsentwurf am Mittwochabend zusammen, und das fanden alle irgendwie auch und gaben einstimmig ein "Ja" zum Zahlenwerk.

Die Gewerbesteuer steigt, die Einnahmen aus der Einkommensteuer sinken

Hat man bei dem Vortrag von Kämmerer Udo Grafe mal eine Zahl verpasst oder bei der Ansprache des Bürgermeisters nicht richtig zugehört: Die Eckdaten des mehrere hundert Seiten umfassenden Zahlenwerks mit etwa 3000 Haushaltsstellen werden an solch einem Abend oft genug wiederholt. Die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 3,5 Millionen auf nun 34,8 Millionen, der Rückgang der Einkommensteuer um eine Million auf 22,7 Millionen und die Last mit der Kreisumlage, die um rund vier Millionen Euro höher als 2021 ausfällt. Auch dass Unterhaching erstmals in Panzers Amtszeit Kredite aufnehmen will, und zwar in Höhe von zehn Millionen Euro.

"Es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem", wird bei Sitzungen gerne mal zugegeben, um sich in Selbstironie zu üben. Bei Haushaltssitzungen ist man aber nicht witzig. Schließlich geht es um Steuergelder und die Lage ist ernst. Dennoch humorvoll war an diesem Abend im Kubiz Peter Hupfauer (FDP), der seinen Beitrag mit den Worten einleitete: "Bei der Erstellung der diesjährigen Rede zum Haushalt wurde bei der FDP auf Nachhaltigkeit besonderen Wert gelegt. Der Anteil an wiederverwerteten Textpassagen aus Haushaltsreden vergangener Jahre beträgt rund zwei Drittel, also über 60 Prozent. Begünstigt wurde dieses Verfahren durch den Umstand, dass im Kern immer das Gleiche zu sagen ist. An der Mehrwegrede wird noch gearbeitet."

Insbesondere Stefan Zöllinger (CSU) und Armin Konetschny (Grüne) holten weit aus, um etwa zu erläutern, dass ein Haushalt aus CSU-Sicht immer auch zeige, "welche Situation wir erwarten, welche Ziele geplant sind und was wir gestalterisch anpacken wollen". Oder dass die Grünen nach zwei Jahren Pandemie auf deren baldiges Ende hoffen und "an dieser Stelle", wie es in der Schriftfassung von Konetschnys Rede steht, den "vielen Pfleger:innen, Ärzt:innen, Lehrkräften, Ehrenamtlichen und den Menschen in den Verwaltungen" danken und an die fast 120 000 Menschen erinnern wollen, die dieses Virus allein in Deutschland nicht überlebt haben.

Erstmals seit Jahren plant die Kämmerei mit einer kräftigen Neuverschuldung

Haushaltssitzungen fühlen sich immer ein bisschen wie Bundestag oder Landtag an, verlagert in den Unterhachinger Sitzungssaal. Im Blick das große Ganze. Obwohl es hier eigentlich um den Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule, die Bauhofmodernisierung, die Sanierung der Hachinga Halle und den Erwerb von Grundstücken geht, weshalb die Gemeinde bis zum Jahr 2025 voraussichtlich Kredite in Höhe von 20 Millionen Euro aufnehmen will. "Man kann einen Euro nicht zweimal ausgeben", mahnte Zöllinger, und Konetschny sieht ein "Risiko in den extrem steigende Material- und Baukosten". Hupfauer urteilt, dass die Gemeinde "von der Hand in den Mund" lebt. SPD-Fraktionssprecher Peter Wöstenbrink findet hingegen, dass der Unterhachinger Haushalt einem "Stresstest" standhält, da sowohl bei der Rücklagenentnahme (sieben Millionen) als auch bei der Kreditaufnahme die Grenzen nicht ausgereizt würden.

Wo das Limit hingegen in der Redezeit liegt, weiß man noch nicht so genau. Die Skala ist nach oben offen, und in Unterhaching überbietet man sich offenbar ganz gerne. "Ich muss mich erst Mal erholen", meinte schließlich eine einigermaßen genervte Christine Helming von den Freien Wählern, die in 20 Jahren als Gemeinderätin solch langatmige Ausführungen eigenen Angaben zufolge noch nicht erlebt hat. Claudia Töpfer von den Neos wird zu ihrer Erholung beigetragen haben, denn sie sagte: "Die Verwaltung hat uns einen vertrauenswürdigen Haushalt vorgelegt, welcher in der vorangegangenen Sitzung intensiv diskutiert wurde. Deswegen möchte ich auch auf einzelne Details nicht mehr eingehen."