Die Theatergastspiele Fürth kommen am Dienstag, 9. Oktober, 20 Uhr, mit der Komödie "Harold und Maude" ins Unterhachinger Kubiz. Das Stück nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1971 dreht sich um ein ungewöhnliches Liebespaar. Es erzählt die Geschichte eines todessüchtigen, neurotischen 18-Jährigen aus gutem Hause und einer vitalen 79-Jährigen, die in gestohlenen Autos durch die Stadt rast und in einem Haus voller bizarrer Erinnerungsstücke lebt. Harolds Mutter versucht ihren Sohn mit jungen Frauen zu verkuppeln, was aber wegen Harolds inszenierten Selbstmordversuchen regelmäßig misslingt. Eintritt: 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es per E-Mail an tickets@unterhaching.de, online über kubiz-tickets.reservix.de und an der Abendkasse eine Stunde vor der Vorstellung.