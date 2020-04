Erstliga-Spiele im Volleyball wird es in Unterhaching in absehbarer Zeit erst einmal keine mehr zu sehen geben. Wie die Verantwortlichen der "Hypo Tirol Alpen Volleys Haching" am Mittwoch bekannt gaben, ist das länderübergreifende Projekt nach drei Jahren beendet worden. Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD), der von der endgültigen Entscheidung des Rückzugs auch erst diese Woche erfuhr, bezeichnet diese Entwicklung als "sehr bedauerlich". Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde habe das sportliche Aus aber nicht.

Der Bürgermeister kommt ins Schwärmen, wenn er an die Spiele der Top-Mannschaft zurückdenkt. Zwar habe das Team pro Saison nur drei oder vier Mal in Unterhaching gespielt, "aber das war schon eine tolle Sache", so der Bürgermeister. Er schätzte vor allem die Außenwirkung für seine Gemeinde. "Spitzensport hat bei uns eine Tradition", sagt Panzer, nicht nur im Fußball mit der Spielvereinigung, sondern eben auch im Volleyball. Er könne allerdings verstehen, dass ohne die notwendigen Sponsorengelder der Profisport nicht bestehen könne. "Sponsoring ist eben ein Wirtschaftsfaktor und es schließt keiner eine Versicherung ab, nur weil Generali die Hachinger Volleyballer unterstützt", erinnert er an den Abgang des einstigen Sponsors, als das Erstliga-Team noch allein als TSV Unterhaching am Start war.

Damals hatte die Gemeinde zugleich einen Vertrag mit dem selben Unternehmen als Namensgeber für die teure neue Sportarena am Utzweg geschlossen. Längst ist die allerdings umbenannt in Bayernwerk-Arena. Der neue Geldgeber bleibt der Gemeinde erhalten und hat nichts mit dem Erstliga-Volleyball zu tun. "Wir haben den Vertrag mit Bayernwerk gerade erst um drei Jahre verlängert", sagt Bürgermeister Panzer.