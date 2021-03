Von Magdalena Scheck, Unterhaching

Wer entscheidet eigentlich, ob an den Schulen die Ferien verlängert werden? Wie verpackt man Geschenke umweltfreundlicher? Und wie bleibt man fit während der Pandemie? Diesen Fragen gingen die 14 Schüler und Schülerinnen der Klasse 6f des Lise-Meitner-Gymnasiums in ihrem Beitrag zum Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung nach und gewannen für ihr Projekt eine Prämie von 250 Euro.

In einer Projektwoche Anfang Dezember produzierte die Förderklasse für Hochbegabte ein siebenminütiges Video nach dem Vorbild der ZDF-Kindernachrichtensendung "Logo!". Keine einfache Aufgabe, weiß Klassenleiterin Ursula Honisch. Deshalb holte die Deutschlehrerin "Eltern-Experten" zu Hilfe, die ihre Fachkenntnisse aus verschiedenen Berufen für den Unterricht beisteuerten. So wurde das Projekt von der Elternbeirätin Katrin Waldenburg und ihrer Kollegin Veronika Baum gecoacht, die beim Bayerischen Rundfunk Radiosendungen für Kinder gestalten, sowie von Thomas Harbers, der ein professionelles Filmstudio mit mehreren Kameras, Computern mit Schneideprogrammen und Green Screen aufbaute.

Lehrerin Ursula Honisch leistete Vorarbeit und analysierte mit den Elf- bis Zwölfjährigen Nachrichtensendungen. "Gemeinsam haben wir die Schüler angeleitet und ihnen gelernt, was man überhaupt wissen muss, um so eine Sendung zu machen", so Honisch. Am ersten Tag des Projekts lernte die Klasse beispielsweise, wie Informationen sinnvoll dargestellt werden, wie man deutlich spricht und Texte richtig verfasst. Dieses Wissen konnten die Schüler in ihrem Video-Projekt dann direkt umsetzen.

Detailansicht öffnen Dank der Unterstützung von Eltern konnten die Kinder bei der Produktion ihrer Nachrichtensendung mit professionellem Equipment arbeiten. (Foto: Privat)

In Gruppen aufgeteilt beschäftigten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den verschiedenen Bestandteilen der Logo!-Nachrichtensendung, die das Vorbild für die eigenen "Lise News" war. Ein Team war für die Moderation, Vor- und Abspann, das Wetter und den Witz am Schluss der Sendung zuständig. Eine weitere Gruppe entwickelte einen Beitrag zum Thema Politik. Mit dem aktuellen Bezug auf die verlängerten Weihnachtsferien im Dezember, zeigte die Sendung zunächst Interviews der Schüler, die dazu ihre Meinung kundtaten. Daraufhin wurde mit der schnellen Aneinanderreihung von Fotos eine Animation einer Landkarte Deutschlands und Papier-Figuren von Politikern erzeugt und erklärt, was Föderalismus bedeutet und wie Ministerpräsident Markus Söder deshalb dafür sorgen konnte, dass die Ferien in Bayern verschoben wurden. "Die Animation der sprechenden Papier-Menschen hat ziemlich lange gedauert, aber es hat sehr viel Spaß gemacht", sagt Marie aus der Gruppe Politik: "Um die ganzen Fotos zu machen und dann zusammenzusetzen haben wir mehrere Versuche gebraucht - mal verschiebt sich ein Bild oder eine Hand ist mit drauf. Aber der Aufwand hat sich gelohnt."

Der zweite Beitrag aus dem Bereich Gesellschaft informierte über ein Interview über Möglichkeiten, Weihnachten umweltfreundlicher zu feiern. Im Beitrag zum Thema Sport konnte das zuständige Team dann nach dem Motto "Fit trotz Covid" unterhaltsame Übungen für zuhause präsentieren. Ob Kniebeugen beim Staubsaugen, Sit-ups während dem Wäscheaufhängen oder Liegestützen beim Aufräumen - die Jugendlichen machten in kurzen Clips vor, wie es gelingt. Insgesamt kam die Teilnahme am Wettbewerb bei den Schülern und Schülerinnen gut an. "Es war sehr lustig, nicht nur zusammen zu lernen, sondern auch mal gemeinsam mit der ganzen Klasse ein schönes Projekt zu machen. Interessant war auch, dass man eine Art Wettbewerbsansporn hatte und schauen konnte, wie gut man abgeschnitten hat im Vergleich zu anderen Klassen", findet der elfjährige Elmar. "Am meisten Spaß hat mir neben dem Drehen und Zusammenschneiden der Videos, das Erstellen von Logos und Bildern am Computer gemacht", sagt Elmar, der auch selbst Videos für die Gruppe Sport produziert hat, "da habe ich sehr viel über das Zeichnen am Computer gelernt." Gemeinsam macht Gewinnen mehr Spaß, findet auch Marie: "Das Projekt hat unserer Klassengemeinschaft geholfen, mehr zusammenzuarbeiten. Wir sind dadurch mehr zusammengewachsen. Wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten, hätten wir das nicht geschafft!"

Weitere Gewinner Beim Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung können Schulklassen aus ganz Deutschland selbst gewählte Projekte zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft einreichen. Das Teilnehmerfeld ist dabei in zwei Altersklassen gegliedert, denen verschiedene Themen zur Auswahl stehen. Bayernweit haben hundert Gruppen teilgenommen, 31 Teams gewannen laut dem bayerischen Kultusministerium Auszeichnungen und Geldpreise. Neben der Klasse 6f war auch die 8a des Lise-Meitner-Gymnasiums beim Schülerwettbewerb erfolgreich. Die Klasse von Deutschlehrerin Karin Bovelli erhielt für ihren Podcast zum Thema "Bewegen Idole und Vorbilder die Welt?" 150 Euro Siegerprämie. Außerdem belegte die Theaterklasse der Q 11 des Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim einen vierten Platz und gewann eine 500-Euro-Prämie für ihr Video zum Thema "Das gehört doch (nicht?) verboten!". Am Gymnasium Kirchheim gewann die Klasse 9d 150 Euro, die Klasse 9e 100 Euro Preisgeld. smag

Das Preisgeld soll für eine gemeinsame Unternehmung verwendet werden. "Wir hätten große Lust, mit dem Gewinn einen kleinen Ausflug zu machen. Eine erste Idee, wo es hingehen könnte haben wir schon und zwar in einen Kletterwald", sagt Honisch.