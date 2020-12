Vielleicht ganz gut, dass Arie van Lent von seinen Kindheitserinnerungen an Weihnachten erzählte und nicht vom eher gruseligen Auswärtsspiel am Mittwoch in Halle, das seine Mannschaft mit 0:2 verlor. Der niederländische Trainer des Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching war gemeinsam mit dem derzeit verletzten Kapitän Josef Welzmüller am Freitag dazu gekommen, als die Erstklässler der Grund- und Mittelschule am Sportpark Klub-Maskottchen Fonsi einen Besuch abstatteten. Mit Abstand, Maske und unter freiem Himmel saßen die Kinder auf der Tribüne, lauschten einer von SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl vorgelesenen Nikolausgeschichte und hatten ihren Spaß mit dem rot-blauen Plüschtiger Fonsi, der den Lehrerinnen auch noch einen Sack mit kleinen Gaben überreichte. Ob für Trainer van Lent und die Hachinger auch das Drittligaspiel an diesem Samstag so erfreulich wird, muss sich zeigen: Um 14 Uhr gastiert das Team im leeren Olympiastadion bei Türkgücü München.