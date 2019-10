Die Grünen im Landtag begrüßen die Unterschriftenaktion der Gemeinden Unterhaching und Taufkirchen für ein Tempolimit auf den Autobahnen A 8 und A 995 und mehr Lärmschutz. Sie hoffe, "dass jetzt endlich etwas vorwärts geht", so die Unterhachinger Abgeordnete Claudia Köhler nach der Übergabe der Unterschriften am Mittwoch durch die Bürgermeister Wolfgang Panzer und Ullrich Sander an den Petitionsausschuss. "Lärm macht krank. Darüberhinaus würden Unfälle und Staus mit einem Tempolimit zusätzlich reduziert." Köhler bedauert aber den Zeitpunkt. "Schade finde ich, dass die Unterschriften erst so spät eingereicht werden." Die Grünen hatten im Mai in einem Antrag eine dauerhafte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer gefordert. Der Antrag wurde mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern abgelehnt. Die Unterschriften hätten nach Ansicht Köhlers dem Antrag sicher Nachdruck verliehen und "vielleicht eine Zustimmung ermöglicht".