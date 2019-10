Initiativen, die sich in Unterhaching mit nachhaltigem Konsum, ressourcenschonender Lebensweise und solidarischem Handeln auseinandersetzen, wollen sich die Grünen auf einer Radtour am Samstag, 26. Oktober, ansehen und mit Bürgern darüber diskutieren. Start ist um 10 Uhr am Rathaus. So wollen Bürgermeisterkandidat Armin Konetschny und Kreistagskandidatin Evi Karbaumer über das Kartoffelkombinat sowie das Stattauto informieren und am Bahnhof Fasanenpark eine "Zukunftsvision für den Fahrradverkehr" vorstellen. Über das Infineon-Gelände und vorbei an der Geothermieanlage an der Biberger Straße radeln sie in den Landschaftspark. An jedem Ort sollen die Radler die nötigen Infos zu den Projekten erhalten, versprechen die Veranstalter. Zum Ausklang stellen Konetschny und Karbaumer den Krautgarten vor, den die Grünen Unterhaching seit 2016 mit einigen Mitbürgern am Ende des Finsinger Wegs vor der Unterführung unter der Autobahn A8 bewirtschaften. Dort können alle Teilnehmer bei einem Getränk bis 13 Uhr zusammensitzen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.