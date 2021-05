Die Unterhachinger Grünen laden zur öffentlichen Online-Ortsversammlung am Sonntag, 16. Mai, ein. Beginn ist um 19 Uhr. Es wird über den aktuellen Stand eines Fahrradkonzepts für die Gemeinde und nachhaltige Mobilität für den Landkreis berichtet. Zudem stellt sich die überparteiliche Gruppe "Unterhaching for future" vor. Auch gibt es Informationen der Initiative "Nodoption" über Anerkennung der Elternschaft in Regenbogenfamilien. Zudem werden Vorbereitungen für den Bundestagswahlkampf koordiniert. Gäste sind willkommen, für einen Zugang zur Konferenz kann man sich per Mail unter claudia.koehler@gruene-unterhaching.de anmelden. Weitere Informationen unter www.gruene-unterhaching.de oder 089/ 6113316.