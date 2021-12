In der Gemeinde Unterhaching stehen die Haushaltberatungen an. Daher fordern die Grünen nun, beim Personal im Rathaus auch die niedrigeren und kleineren Einkommensgruppen im Blick zu haben. In einem Antrag macht die Fraktion darauf aufmerksam, dass alle stets bestrebt seien, qualifiziertes Personal für die Verwaltung zu akquirieren und zu halten. So habe der Finanzausschuss in den vergangenen Jahren stets Höhergruppierungen und -einstufungen bei Führungskräften unterstützt. Die Grünen finden das wichtig, genauso müsse man aber darauf achten, dass auch die weniger gut bezahlten Stellen besetzt sind und bleiben. "Gerade weil im Ballungsraum die Lebenshaltungskosten ständig steigen, brauchen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier unsere Unterstützung", schreiben die Grünen. Langjähriges und bewährtes Personal auch in mittleren und niedrigen Gehaltsstufen solle, wo angebracht, in Abstimmung mit dem Personalrat so gut eingruppiert und eingestuft werden wie möglich.