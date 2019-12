Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat die Leiterin des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching, Brigitte Grams-Loibl, zur neuen Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West ernannt. Die Oberstudiendirektorin wird das Amt zum 17. Februar antreten. "Mit Brigitte Grams-Loibl übernimmt eine erfahrene Schulleiterin das Amt der Ministerialbeauftragten", teilte Piazolo am Montag mit. Ihr sei das "facettenreiche Bildungsangebot und die hohe Qualität" des bayerischen Gymnasiums ein "besonders Anliegen".

Die insgesamt acht Ministerialbeauftragten in Bayern haben laut Piazolo eine "wichtige Brückenfunktion". Ministerialbeauftragte seien unverzichtbare Bindeglieder zwischen Schule und Ministerium. Besondere Bedeutung kommt ihnen in der Schulaufsicht, der Schulberatung und der Schulentwicklung zu.

Grams-Loibl, 58, studierte die Fächer evangelische Religionslehre, Mathematik und Psychologie für das Lehramt an Gymnasien. Seit 2003 ist die Pädagogin am Lise-Meitner-Gymnasium tätig, zunächst als ständige Stellvertreterin und seit 2006 als Schulleiterin. Als Ministerialbeauftragte wird Grams-Loibl gleichzeitig Schulleiterin des Klenze-Gymnasiums in München. Der derzeitige Ministerialbeauftragte Christoph Henzler übernimmt zum 17. Februar 2020 das Amt des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben. Über die Nachfolge Grams-Loibls in Unterhaching ist noch nichts bekannt.