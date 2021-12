Von Angela Boschert, Irmengard Gnau und Annette Jäger, Unterhaching/Ismaning/Gräfelfing

Detailansicht öffnen Viele Gottesdienste werden wieder Online mitzuerleben sein. Pfarreien und Kirchengemeinden haben Youtube-Kanäle eingerichtet. (Foto: Christophe Gateau/dpa)

Die gute Nachricht zuerst: "Oh Du fröhliche" und "Stille Nacht" werden an Heiligabend bei den Gottesdiensten erklingen. Es wird das zweite Pandemieweihnachten und die Restriktionen für Gottesdienste sind lockerer als vor einem Jahr - heuer darf gesungen werden. Allerdings: Kirchenbesucher sollten sich warm anziehen. Denn viele Kirchengemeinden und Pfarreien predigen, singen und beten im Freien.

Manche Gemeinde denkt in der Gestaltung ganz groß: Der katholische Pfarrverband Unterhaching feiert Christi Geburt im Fußballstation. Die Idee gab es schon im vergangenen Jahr, sagt Pfarrer Axel Windecker. Doch 2020 war es kurzfristig nicht erlaubt. In diesem Jahr wird der ganz besondere Gottesdienst umgesetzt. Windecker rechnet mit 1500 Besuchern im Stadion der SpVgg Unterhaching, wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden (https://pfarrverband-unterhaching.de/heiligabend2021) und bereits bei der Reservierung seinen 2-G-Status nachweisen. Ansonsten gelten Maskenpflicht und das Abstandsgebot.

Detailansicht öffnen Pfarrer Axel Windecker (Mitte) noch bei einem Gottesdienst an alter Wirkungsstätte in Freising. (Foto: Marco Einfeldt)

Es wird eine reduzierte Gottesdienstfeier werden, drei Lieder erklingen, Kinder aus der Pfarrei und Jugendliche der SpVgg lesen Fürbitten, nach 45 Minuten ist Schluss. Es sei eine große Herausforderung, sagt Windecker, das Stadion zum Gottesdienstraum werden zu lassen. Aber auch eine Chance. Denn er hofft, auf diese Weise Besucher zu erreichen, die sonst nicht in die Kirche gehen.

Die Kirchen haben in diesem Jahr Spielraum, coronakonforme Gottesdienste zu feiern. Es gibt drei Möglichkeiten: ohne Zugangsbeschränkung, dafür mit eineinhalb Metern Abstand und Maskenpflicht, mit der Empfehlung, die Maske durchgehend zu tragen, auch beim Singen. Alternativ können Kirchen die 3-G-Regel anwenden, dann kann auf Abstand verzichtet werden. Die Maskenpflicht gilt staatlicherseits nur, bis jeder seinen Platz eingenommen hat; die Bistümer empfehlen aber dringend, dass alle Teilnehmer durchgehend die Maske aufbehalten, ausgenommen diejenigen, die Texte oder Lieder vortragen; Kleinkinder und Schüler stehen - wie bei anderen Veranstaltungen auch - Geimpften gleich. Drittens können die Kirchen im Freien feiern.

Das plant auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Gräfelfing. "Das wird stimmungsvoll", verspricht Pfarrer Walter Ziermann. Die Wiese um die Friedenskirche und die Bäume werden beleuchtet, es gibt eine Feuerschale, eine Krippe, Musik und Gesang. Auch die anderen Predigtorte werden gestaltet. Erst zur Christmette um 23 Uhr trifft sich die Kirchengemeinde in der Friedenskirche, "da erwarten wir nicht mehr so viele Besucher", dann gilt 3G. Allerdings: "Wir haben keinen Plan B", sagt der Pfarrer. Bei schlechtem Wetter müssten Besucher an Heiligabend "mit Schirm und langer Unterhose" kommen.

Detailansicht öffnen Ohne Desinfektionsspender wird es in den Kirchen auch dieses Weihnachten nicht gehen. (Foto: Uwe Zucchi/dpa)

Auf einen Mix aus Draußen und Drinnen setzt der katholische Pfarrverband Gräfelfing. Um 17.30 Uhr gibt es eine Andacht auf dem Kirchenvorplatz von St. Stefan, für die anderen Gottesdienste geht es in die warme Kirche, dort gilt die 3-G-Regel. Die Kirche wagt auch ein Krippenspiel, "allerdings abgespeckt", sagt Pfarrer Markus Zurl. Unter den Kindern wurden Rollen vereinbart, jeder hat seinen Text zuhause gelernt, am 23. Dezember gibt es die erste und einzige schnelle Probe. Wer lieber zuhause bleibt, kann der Kinderchristmette um 16 Uhr und der Christmette um 23 Uhr auf dem kircheneigenen Youtube-Kanal "PV Gräfelfing" folgen.

Der katholische Pfarrverband Ismaning/Unterföhring hat schweren Herzens auf ein Krippenspiel verzichtet. Damit Kinder dennoch die Weihnachtsgeschichte erleben können, sind Familien am 24. Dezember tagsüber unter dem Titel "Unterwegs sein wie Maria und Josef" eingeladen. Diakon Frank Kreysing und Kollegen nehmen die Familien in kleinen Gruppen im Innenhof in Empfang und geleiten sie in die Kirche, wo die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird und dann von der Orgel begleitet zwei Lieder gesungen werden, darunter "Stille Nacht". Danach geht es wieder hinaus, wo die Kinder einen Segen erhalten und das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause nehmen dürfen. "'Stille Nacht' begleitet von der Orgel zu hören und zu singen, ist für mich emotional ganz wichtig für Heiligabend", sagt Kreysing. "Dann ist wirklich Weihnachten. Dieses Gefühl wollen wir so hoffentlich einfangen."

Der Gottesdienst wird draußen auf die Kirchenwand übertragen

Einen bunten Mix an Drinnen- und Draußen-Gottesdiensten bietet auch die evangelisch-lutherische Michaelskirchengemeinde Ottobrunn, Neubiberg und Hohenbrunn. Sie setzt auf Anmeldung und 3G plus, also einen Nachweis geimpft, genesen oder negativ-PCR-getestet, sowie Abstandhalten und FFP2-Maske durchgängig. So gerüstet können maximal 150 Besucher in der Michaelskirche um 14.30 Uhr den Familiengottesdienst mit Krippenspiel erleben. Es folgen zwei Christvespern mit Dekan Mathis Steinbauer um 16.30 und 18 Uhr sowie die Christmette mit Pfarrerin Olivia Palumbiny um 23 Uhr. Die Christvesper um 16.30 Uhr wird zusätzlich live übertragen und ist anschließend als Online-Andacht auf der Homepage www.michaelskirche.de abrufbar. Weitere Gottesdienste finden draußen vor der Aussegnungshalle des Neubiberger Friedhofs statt. "Meine Hoffnung ist, dass durch mehr Impfungen wieder mehr Gemeinschaft möglich ist. Unsere vielgestaltigen Weihnachtsangebote sollen auf dem Weg dahin ein Beitrag sein", sagt Steinbauer.

Pfarrer Christian Stalter von der evangelisch-lutherischen Thomaskirche in Grünwald setzt auf Vielfalt. "Wir wollen möglichst viele Situationen berücksichtigen und auf verschiedenen Wegen ganz viele Gemeindemitglieder erreichen", sagt er. Zwei Familiengottesdienste finden im Freien vor der Kirche statt, die beiden Vesper-Gottesdienste in der Thomaskirche werden zusätzlich auf die Außenwand der Kirche übertragen, sodass man sie auch vom Kirchengarten aus miterleben kann. Drinnen gilt 2G, draußen 3G, jeweils immer mit Maske. Alle Gottesdienste bis auf die feierliche Christmette um 23 Uhr werden auf dem Youtube-Channel "Thomasgemeinde Grünwald" live übertragen.

Vieles geht im Jahr zwei der Pandemie, vieles kann auch nur reduziert stattfinden. "Nehmen, wie es kommt", laute die Aufgabe der Stunde, sagt Pfarrer Zurl aus Gräfelfing. "In Bethlehem wurde auch viel improvisiert."