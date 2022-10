Der Traum vom Fliegen ist im Landschaftspark Hachinger Tal quasi daheim. Doch anders als früher, als auf dem ehemaligen Fliegerhorst die Motoren der startenden und landenden Maschinen dröhnten, hört man heutzutage höchstens noch die Jauchzer der abhebenden Gleitschirmpiloten oder das Fluchen, wenn sich die Leinen am Sportgerät mal wieder verheddert haben. Das freie Areal zwischen Unterhaching, Neubiberg und Ottobrunn, immerhin 126 Hektar groß, ist unter Sportlern mit den bunten Schirmen als Treffpunkt beliebt. Denn es hat sich längst herumgesprochen, dass man hier knapp hinter der Münchner Stadtgrenze vor allem das Starten mit dem Gleitschirm nahezu perfekt üben kann. Insbesondere an den Wochenenden und bei guten Bedingungen geht es daher hier zu wie sonst vielleicht nur in den Bergen. Bei sommerlichen Temperaturen mitten im Herbst muss man schon schauen, dass man ein Plätzchen auf der Wiese und an den künstlich geschaffenen Hängen des Erholungsgebietes findet, um sein Segel auszubreiten und alsbald abzuheben. Die nächsten Tage bleibt dazu noch Gelegenheit, denn das Wetter hält noch bis Mitte, vielleicht sogar bis Ende der Woche.