Es ist 11.11 Uhr am 11.11., aber so richtig nach Fasching schaut das noch nicht aus im Unterhachinger Rathaus. Statt Prinzengewand und Prinzessinnenkleid erschien die Delegation der Gleisenia in Lederhose und Dirndl. Bürgermeister Wolfgang Panzer hat das nicht gewundert, denn genau so ist es Tradition in der Gemeinde: Vormittags Antrittsbesuch im Zentrum der Macht, abends dann Proklamation des Prinzenpaares beim festlichen Schwarz-Weiß-Ball in der Hachinga-Halle. Aber so weiß Panzer wenigstens schon am Vormittag, wem er für die kommenden Wochen bis zum Aschermittwoch am 22. Februar den Rathausschlüssel überlassen muss: dem Gleisenia-Prinzenpaar Rebecca I. und Niklas I. Begleitet wurden die närrischen Hoheiten vom Kinder-Prinzenpaar Julia II. und Michael I.