Seit den Achtzigerjahren rückt die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching vom Gerätehaus an der Leipziger Straße aus. Jetzt bekommt sie am selben Ort eine neue Adresse. Vom 18. Mai an steht das Feuerwehrgerätehaus nun ganz offiziell "An der Feuerwache 1". Die Widmung des Platzes und damit die neue Adresse ist ein Geschenk der Gemeinde zum 150. Jubiläum. Das kann die Freiwillige Feuerwehr aufgrund der Corona-Pandemie mit einem umfangreichen Programm zwar erst im kommenden Jahr vom 6. bis zum 9. Mai 2021 feiern. Die neue Adresse, die sich die Feuerwehr selbst überlegt und intern abgestimmt hat, gibt es allerdings schon heuer.