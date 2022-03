In Unterhaching soll eine fraktionsübergreifende Initiative Tempo in den Ausbau von Geothermie und Photovoltaik bringen. SPD-Sprecher zögert plötzlich.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

In vielen Unterhachinger Straßen liegen bereits die Geothermieleitungen, immer mehr Bürger sind auch bereit, auf die Fernwärme aus der Tiefe umzusteigen. Doch es geht nicht so recht voran. Bei der Anmeldung werden die Leute auf Termine in ein bis zwei Jahren vertröstet. Auch der Ausbau der Photovoltaik könnte schon viel weiter sein, wenn die Bürokratie nicht bremsen würde. Der Grüne Armin Konetschny hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch daher eine fraktionsübergreifende Initiative gestartet, damit zusammen mit den "relevanten Playern" eine Energieunabhängigkeit von Unterhaching schneller erreicht wird. Bis auf die FDP hatten sich zunächst alle Fraktionen für diesen "gemeinsamen Masterplan" ausgesprochen. Doch plötzlich erbat sich SPD-Fraktionssprecher Peter Wöstenbrink, der den Aufruf bereits unterschrieben hatte, für diesen "Versuch außerparlamentarischer Zusammenarbeit" doch noch mal "Bedenkzeit".

"Mit dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine hat das Thema regenerative und dezentrale Energieversorgung eine weitere dramatische Brisanz bekommen", erläuterte Konetschny den Vorstoß, das sei "zugleich aber auch ein Weckruf und eine Chance, hier schnell voranzukommen." Die Rahmenbedingungen in Unterhaching bezeichnete er als relativ gut, zumal vor kurzem das Klimaschutzkonzept aktualisiert wurde und die Kommunalpolitik die CO2-Neutralität der Gemeinde bis 2030 beschlossen habe. Auch ist bereits im November vom Energieausschuss der Auftrag an die Verwaltung erteilt worden, Vorbereitungen für einen schnellstmöglichen Vollausbau der Geothermie zu treffen. In der April-Sitzung soll das Thema im Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen.

Um mit der Geothermie schnell voranzukommen, aber auch rasch weitere Potenziale bei der Photovoltaik zu heben und wichtigen Akteuren den Weg zu ebnen, schlägt Konetschny vor, Interessensgruppen wie die Agenda, die Bürgerenergie Unterhaching, Verwaltung und Geothermie-Gesellschaft an einen Tisch zu holen, um konkrete Potentiale und Maßnahmen zu definieren. Eingebunden werden sollen auch Grundstückseigentümer, Unternehmen, Hausverwaltungen und Nachbargemeinden, um die Maßnahmen zu erläutern sowie Rahmenbedingungen und Förderprogramme zu schaffen und zu starten.

SPD-Mann Wöstenbrink ärgert sich über CSU und Grüne - und zögert mit dem Schulterschluss

"Was früher auf Jahre geplant war, muss nun in Monaten auf den Weg gebracht werden. Damit gewährleisten wir die energetische Versorgungsicherheit für die Bevölkerung und schaffen Wertschöpfung, die in der Region bleibt," teilen die Unterzeichner mit. Es müsse schnellstmöglich die Abhängigkeit von Öl und Gas deutlich reduziert werden, um damit diese Versorgungsicherheit mittel- beziehungsweise langfristig sicherzustellen. "Uns ist bewusst, dass dies für die Verwaltung und für die Zivilgesellschaft einen finanziellen und organisatorischen Kraftakt bedeutet, dieser ist jedoch aus unserer Sicht alternativlos."

Ganz so dringlich sieht das SPD-Mann Wöstenbrink dann aber offenbar doch nicht mehr. Zumindest nicht so, dass er seinen während der vorangegangenen Tagesordnungspunkte aufgestauten Grant einfach runterschlucken und den Schulterschluss mit zwei Parteien vollziehen könnte, über die er sich gerade so geärgert hatte. "Erschüttert" sei er über die CSU, ließ er das Gremium wissen. Deren Fraktionsvorsitzender Korbinian Rausch hatte im Zusammenhang mit der geplanten Ausweisung des Grundstücks neben dem Schwimmbad als Gemeinbedarfsfläche SPD-Bürgermeister Wolfgang Panzer "neokommunistische Absichten" unterstellt und sich für diese Aussage auch nicht entschuldigen wollen. Den Grünen warf Wöstenbrink vor, eben dieses Grundstücksthema "überfallartig" von der Tagesordnung genommen zu haben. Die hatten sich darauf berufen, nach der Behandlung im Bauausschuss, wo sie der Ausweisung zugestimmt hatten, noch Informationen der Grundstückseigentümer bekommen zu haben, die sie erst noch prüfen wollten.