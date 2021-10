Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die Gestaltung von Vorgärten ist oftmals eine heikle Angelegenheit. Gilt der Bereich zwischen Gehweg und Haustür doch als eine Art Visitenkarte. Gut, manchem Hausbesitzer ist der Zustand dieses Areals dennoch egal, der Gemeinde aber nicht. In Bebauungsplänen ist genau geregelt, wie es dort ausschauen darf, im Vorgarten. Ein Gewächshaus jedenfalls hat Unterhaching an diesen Stellen bislang nicht vorgesehen. Das kann sich aber ändern.

Der Antrag kam aus der Lilienthalstraße, aus dem Ortsteil nahe dem Perlacher Forst. Die Vorgärten liegen auf der Ostseite und die Eigentümer finden: Hier könnte man doch prima unter Glas ein paar Tomaten, Paprika, vielleicht auch Gurken oder Salat anbauen. Das Problem bei dieser Idee ist jedoch, dass solche Bauten nur im Garten hinter dem Haus, keineswegs aber direkt vor der Haustür zulässig sind. Die Verwaltung fand nun, dabei sollte man es auch belassen. Das Ansinnen sei abzulehnen, da Gewächshäuser nur innerhalb der Baugrenzen errichtet werden dürfen. Würde man diese ausnahmsweise verschieben, könnte ja jeder kommen. "Durch diese Festsetzung soll der Vorgartenbereich frei von Bebauung gehalten werden, sodass dem Charakter einer Gartenstadt entsprochen wird", lautet die Argumention aus dem Rathaus. Schließlich habe man sich viel Arbeit mit dem Bebauungsplan gemacht, betonte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Bauausschuss.

Doch so verwerflich fanden die meisten Mitglieder des Gremiums ein Gewächshaus im Vorgarten einer Gartenstadt gar nicht. Schließlich gibt es in dem Wohngebiet auch zahlreiche Spielhäuser und Gartengeräteschuppen. Und ob die nun vor oder hinter dem Haus stehen, spielt in den Überlegungen der Kommunalpolitiker im Fall von überdachten Beeten eine untergeordnete Rolle. Denn eigentlich finden alle die Idee richtig gut, dass die Leute ihr Gemüse selbst anbauen wollen. Muss man den Bebauungsplan eben entsprechend ändern. "Wenn wir über das Klima reden, ist es doch besser, wenn einer die Tomaten aus dem eigenen Gewächshaus isst statt die aus Spanien zu kaufen", fand etwa CSU-Gemeinderat Franz Felzmann.

Auch die Grünen sehen die Idee "der Selbstversorgung" positiv. So ein Gewächshaus würde auch die Gesamtoptik nicht stören, ist Beate Gsänger überzeugt und widerspricht damit der Auffassung der Verwaltung, die bei einer solche Baumaßnahme die Grundzüge der Planungen berührt sieht und ein Gewächshaus im Vorgarten daher "städtebaulich" für nicht mehr vertretbar hält.

Eine Mehrheit im Ausschuss wollte dem Gemüsefreund aus der Lilienthalstraße dennoch sein Gewächshaus genehmigen. Bürgermeister Panzer wirkte nicht allzu glücklich darüber und meinte: "Ich bin gespannt, wie viele Gewächshäuser die Leute dann aufstellen." Darüber müsse man sich noch unterhalten.