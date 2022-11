Die Gemeinde Unterhaching trauert um Georg Troll. Der langjährige CSU-Gemeinderat ist in der Nacht zum Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. Er habe sich um die Gemeinde Unterhaching und die CSU sehr verdient gemacht und bleibe als bescheidener und besonnener Kommunalpolitiker in bester Erinnerung, würdigt der ehemalige CSU-Fraktionsführer und heutige Dritte Bürgermeister Richard Raiser das kommunalpolitische Wirken Trolls, der im Ort auch als Unternehmer mit Schlosserei und Schlüsseldienst bekannt war. "Georg Troll war mit dem Herzen bei den Menschen und überparteilich sehr geschätzt und beliebt gewesen. Persönlich verliere ich einen guten Freund und wertvollen Mitstreiter", heißt es in einem kurzen Nachruf Raisers.

Georg Troll saß von 1984 bis 2008 für die CSU im Unterhachinger Gemeinderat. Er habe durch sein außerordentliches Pflichtbewusstsein und als vorbildlicher Unternehmer überzeugt, auch durch sein engagiertes Auftreten, unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching sowie bei der Handwerks- und Innungskrankenkasse. Im April 2008 überreichte ihm der damalige Bürgermeister Erwin Knapek (SPD) für seine Verdienste die Bürgermedaille mit Ehrennadel in Gold.