17. August 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Geld vom Freistaat für das Kinderhaus

Der Freistaat fördert den Bau der neuen Einrichtung Kinderhaus plus in Unterhaching mit mehr als zwei Millionen Euro. Die Unterstützung beim Bau der Kita mit 148 Betreuungsplätzen für Kinder ist Teil des vierten Investitionsprogramms des Freistaats zur Schaffung neuer Kitaplätze; hierbei erhalten die Kommunen aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Davon profitiere jetzt auch der Landkreis München, sagt Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU), die sich als Unterhachingerin besonders über das Projekt in ihrer Heimatgemeinde freut. "Mein Ziel ist es, dass Familien in den Bayern den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen." Hierfür stünden derzeit zusätzlich 148 Millionen Euro zur Verfügung, sagt die Ministerin. Seit 2008 sind etwa 80 000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Bayern entstanden; hierfür nahm der Freistaat etwa 1,4 Milliarden Euro in die Hand.