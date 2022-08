Mitten in Unterhaching

Der Wirt eines griechischen Restaurants in Unterhaching hat offenbar ein besonders feines Gehör.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Nehmen wir mal an, Claudia Urbschat-Mingues ruft an. Oder Manfred Lehmann. Volker Brandt wäre auch nicht schlecht. Es würde die meisten vermutlich erst mal vom Hocker hauen. Die Frage, die einem dann unwillkürlich durch den Kopf schießt: Was bitte wollen Angelina Jolie oder Bruce Willis von mir? Und woher hat Michael Douglas meine Telefonnummer? Nun ist es natürlich auch eher unwahrscheinlich, dass deren deutsche Synchronsprecher mal eben durchklingeln. Aber rein hypothetisch würden viele Leute die Stimmen mit Sicherheit erkennen. Man hat sie eben oft genug gehört.

Es gibt aber auch Leute, die können das gar nicht. Die sind unfähig, die Identität von Personen anhand ihrer Stimme zu erkennen. Phonagnosie nennt man das und kann angeboren sein oder durch einen Schlaganfall ausgelöst werden. Intensiv erforscht ist dieses Phänomen noch nicht. Erstmals befasst haben sollen sich Wissenschaftler mit diesem Feld der Hirnforschung 2008, als sich am University College London eine Frau meldete, die Stimmen nicht voneinander unterscheiden konnte. Man spielte ihr damals Aufzeichnungen von 96 berühmten Personen vor, von Margaret Thatcher bis David Beckham. Sie erkannt allerdings nur einen einzigen: den schottischen Schauspieler Sean Connery.

Andererseits gibt es offenbar auch Menschen, die sich Stimmen unglaublich gut merken können. Wie manche ein fotografisches Gedächtnis haben, besitzen die offenbar ein phonetisches oder akustisches Gedächtnis. Einmal gehört, niemals vergessen. Zu diesen mit einem solch feinen Gehör bedachten Menschen zählt wohl auch der Wirt eines griechischen Restaurants in Unterhaching. Die Frage nach einem freien Tisch am gleiche Abend beantwortete er mit: "Ja, kommen Sie um viertel vor acht." Ob er denn noch einen Namen für die Reservierung brauche? "Nein, ich kenne Ihre Stimme." Das ist erstaunlich, wenn man nicht regelmäßig dort essen geht und der letzte Besuch fast ein Jahr her ist. Man ist zwar kein Stammkunde, offenbar aber Stimmkunde.

Ob er aber dann an diesem Abend vielleicht doch jemanden ganz anderen erwartet hat, weil für ihn alle wie Sean Connery klingen, bleibt sein Geheimnis. Für Stimmkunden gibt es immer einen Platz.