Von Michael Morosow

"Aus is's und gor is's und schod is's, dass's wohr is" - mit diesem sentimentalen Reim und mit Wehmut im Herzen beschließt man in Bayern gemeinhin etwas besonders Schönes, Erfüllendes. Besser könnte kein Spruch die Gefühlslage von Emma Spannberger und ihren Stammkunden beschreiben, als sie zum letzten Mal am kleinen Häuschen an der Münchner Straße 119 in Unterhaching zusammenkamen, um 50-jähriges Bestehen des für viele Gäste legendären Imbissstandes zu feiern und gleichzeitig sein endgültiges Ende zu bedauern.

"Es geht einfach nicht mehr", erklärt die 74-Jährige, die mit gesundheitlichen Problemen kämpft und zuhause sich um ihren pflegebedürftigen Mann Herbert kümmern muss, mit dem sie bis vor drei Jahren den Laden geschmissen hatte. Die Pandemielage tat ihr Übriges, sodass die Emma, wie sie von allen genannt wird, Ende Juli dicht machte und vor wenigen Tagen nur noch einmal, dieses Mal definitiv zum letzten Mal, öffnete, um sich von ihren Stammkunden zu verabschieden.

"Für mich ist das ein furchtbarer Abschied, weil ich meine Kundschaft nicht mehr sehen werde", sagt die gebürtige Passauerin, die freilich auch ein ums andere Mal freudig erregt ist ob der vielen bekannten Gesichter, die nach und nach eintreffen zur kleinen Abschiedsparty am "sensationellsten Imbissstand zwischen Mississippi und Auermühlbach", wie der frühere Unterhachinger Feuerwehrkommandant Josef Gmeinwieser" zu sagen pflegt. Auch der Mediziner Klaus Straßburg, seit ewigen Zeiten Stammgast, kam zum Abschied. Für ihn, selbst erfahrener Hobbykoch, war der Kartoffelsalat Marke "Emma" "der beste, den es gibt", und setzten Schweinsbraten, Surbraten und Sülze gar Maßstäbe.

Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) kommt ins Schwärmen, wenn er von der Spezial-Currywurst oder dem Schaschlik spricht, "so was kann man nicht nachmachen", sagt er. Zum Abschied ließ er sich Weißwürste schmecken. Panzer kann mit Emma Spannberger mitfühlen: "Nach 50 Jahren geht eine Ära zu Ende, das war ihr Lebensinhalt", sagt er. Vor allem war es kein gewöhnlicher Imbissstand, eher eine Schlemmeradresse mit integrierter Informationsbörse. Hier wurde gespeist, getrunken und über die Vorkommnisse im Ort gesprochen, ehe sie in der Zeitung stehen konnten.

Detailansicht öffnen Ende einer Ära: Nach 50 Jahren schließt der Imbiss, der immer auch eine Informationsbörse war. (Foto: Claus Schunk)

Für Emma Spannberger waren die Stammgäste, die am Ende 90 Prozent ihrer Kundschaft ausmachten, so etwas wie ihre Familie. Und dazu gehörte ein Großteil der Handwerkergilde aus der Umgebung, die Feuerwehr in Mannschaftsstärke, das halbe Polizeirevier und viele Rathausbedienstete. Stolz zeigt Emma Spannberger einen Dankesgruß, den sie kürzlich aus der Unterhachinger Polizeidienststelle erhalten hat. Auch Regisseur Joseph Vilsmeier kam regelmäßig vorbei und bestellte Schaschlik mit Kartoffelsalat. "Den hab ich am Anfang gar nicht erkannt", erinnert sich Emma Spannberger und deutet auf ein Foto an der Wand, das sie mit Vilsmeier zeigt.

Der Tennisspieler Philipp Kohlschreiber war hier wie auch Schauspieler Sepp Schauer - "und die Hachinger Fußballer waren alle da", sagt die 74-Jährige, die eine Dauerkarte für das Unterhachinger Stadion hat und bei jedem Spiel der Spielvereinigung Unterhaching dabei war. "Jetzt kann ich halt schlecht gehen", sagt sie mit Bedauern in der Stimme. Aber ihre Laune hellt sich allmählich auf, man sieht ihr die Freude über die bunte Feiergesellschaft an. Ihre anfängliche Traurigkeit ist gewichen. Lissy Gebhart, bereits seit 1978 Stammgast der Imbissbude, kam immer schon regelmäßig mit Kuchen vorbei, am letzten Tag ist es ein Zwetschgendatschi, der reißenden Absatz findet.

Jetzt muss Emma Spannberger sich kurz für ihren bettlägerigen Ehemann Zeit nehmen. Mit ihm zusammen hatte sie 1971 den Imbiss eröffnet und, weil sich ihre Kochkünste schnell herumsprachen, zur Blüte gebracht. In Hochzeiten mussten morgens 80 Fleischpflanzerl und zehn Kilogramm Kartoffelsalat zubereitet und ein Schweinsbraten für 30 Portionen ins Rohr geschoben werden. Das Kochen gelernt hatte sie von ihrer Schwester, mit der sie 1963 nach Unterhaching gezogen war, wo sie die ersten Jahre in einem Elektrogeschäft "Apparate einstellte", wie sie sagt. "Alles gut", sagt sie, als sie zurück in die Feiergesellschaft kommt, die noch bis in den Abend hinein ihre "Emma" würdigt. Wie ihr das Abschiedsfest gefallen hat? "Es war sehr, sehr schön und sehr, sehr traurig zugleich."