3. August 2018, 21:56 Uhr Unterhaching Gärtner in Bewegung

Jedes Jahr am ersten Dienstag im August findet der "Gärtnerjahrtag" in München statt - und der Gartenbauverein Unterhaching wird auch in diesem Jahr am Festumzug durch die Innenstadt teilnehmen. Am Dienstag, 7. August, finden sich dafür geschmückte Wagen, Kutschen, Traktoren, Musikkapellen, Gastvereine und Gartenbaugruppen bei der Schrannenhalle am Viktualienmarkt ein, Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Um 10.45 Uhr startet der Festumzug zum "Alten Peter", um 11 Uhr wird es einen Festgottesdienst geben. Anschließend finden im Hofbräuhaus ein Standkonzert und ein Empfang statt. Die Unterhachinger Gärtner starten mit der S-Bahn um 9.07 Uhr (9.09 Uhr Fasanenpark) in Richtung München.