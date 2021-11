Die Personalnot in der Pflege schlägt im Landkreis München mehr und mehr durch. Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising legt deshalb organisatorisch die Betreuung und Pflege der Kunden des Ambulanten Pflegedienstes Hachinger Tal in die Hand der Ambulanten Pflegedienste München Ost und München Südost. Zum 1. Januar 2022 würden die Gebiete um Oberhaching, Unterhaching und Taufkirchen durch den Dienst München Südost betreut; München Ost übernehme die Bereiche um Putzbrunn, Ottobrunn und Neubiberg, teilt die Caritas mit. Marianne Böhme, Fachdienstleitung Ambulante Pflege der Caritas München, beteuert dabei, dass es sich ausschließlich um eine organisatorische Bündelung der Dienste handelt. "Genauso wie alle anderen Angebote der Caritas bleibt die Pflege vor Ort erhalten." Die Umstrukturierung sei notwendig geworden, weil das Personal in der Pflege auch auf Leitungsebene immer knapper werde und die Stelle der Pflegedienstleitung im Landkreis München nicht adäquat nachbesetzt habe werden können. Für die Patienten "ändert sich nichts".