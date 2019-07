25. Juli 2019, 21:45 Uhr Unterhaching Freikarten für Schüler

Der Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching arbeitet an seiner Popularität und hat dabei auch die Unterhachinger Schüler im Blick: Anlässlich der Zeugniswoche hat der Klub eine Freikartenaktion gestartet. Bereits am Mittwoch wurden Gratistickets für das Heimspiel der Hachinger gegen den Halleschen FC am 25. August am Unterhachinger Gymnasium verteilt, diesen Freitag gibt es nun Karten für jene Partie für die Kinder der Grundschule an der Jahnstraße sowie der Grund- und Mittelschule am Sportpark. Die Schüler bekommen ihre Freikarten nach der Zeugnisverteilung gegen 10 Uhr - solange der Vorrat reicht.