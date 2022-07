Nein, das ist keine riesige Qualle, die im Unterhachinger Freibad Schrecken verbreitet. Es ist nur die Fontäne, die entsteht, wenn ein Turmspringer vom Zehn- oder Siebeneinhalb-Meter-Brett aus ins Wasser eintaucht. Allein der Anblick ist in diesen heißen Tagen dazu angetan, die gefühlte Temperatur um ein, zwei Grad zu senken. Die tatsächliche Wassertemperatur in dem Unterhachinger Bad allerdings liegt wie in anderen Sommern auch je nach Becken zwischen 24,5 und 31,5 Grad. Während andernorts die Heizung etwas heruntergefahren wurde, um Energie zu sparen, verzichteten die Unterhachinger nach kurzer Diskussion darauf. Denn der Schritt wäre rein symbolisch - schließlich wird das Freibad mit Geothermie beheizt, die aufgewendete Energie würde sonst ungenutzt verpuffen. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Warmbader. Wer eine echte Erfrischung sucht, muss aber woanders ins Wasser springen.