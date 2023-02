Von Iris Hilberth, Unterhaching

Kürzlich hat der Unterhachinger Gemeinderat überraschenden Besuch aus der Nachbargemeinde bekommen. Stephan Reiners aus Ottobrunn, der Gemeinde als Aufsichtsrat der Bürgerenergie aber eng verbunden, bedankte sich für die schönen Freizeiteinrichtungen, den Sportplatz an der Hachinger Halle und natürlich das Freibad. Eigentlicher Grund seines Auftritts: Die Diskussion um eine mögliche Schließung des Bads hat hohe Wellen geschlagen - sogar bis nach Ottobrunn. Seit Donnerstagabend aber ist in Unterhaching klar: Das Freibad soll am 14. Mai öffnen. Der Stöpsel wird trotz prekärer Haushaltslage nicht gezogen, allerdings werden die Preise höher und das Wasser kälter.

Ein Freibad ist für Kommunen meist ein finanzieller Klotz am Bein, da macht Unterhaching keine Ausnahme. "Das ist immer eine defizitäre Einrichtung. Es gibt kein Freibad, das eine schwarze Null schreibt", sagte der für Ortsentwicklung zuständige Referatsleiter Stefan Lauszat im Finanzausschuss. Der hatte sich eine knappe Woche, bevor der Gemeinderat über den neuen Haushalt abstimmt, damit zu beschäftigen, was die Gemeinde nach der Rückzahlung von zwölf Millionen Euro Gewerbesteuer überhaupt noch stemmen kann. "Können wir das Freibad öffnen, wie viel Defizit können wir uns leisten?" Das waren die Fragen, die seit der Haushaltssperre im Oktober aufkamen und auch Badegäste aufschreckten.

Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) sagte: "Ich bin froh, dass das öffentlich diskutiert wurde." So laute die Grundbotschaft der Bürger: Macht bitte auf, auch wenn es mehr kostet. Besonders überraschend ist diese Erkenntnis auch im Rathaus nicht. Man weiß dort, dass das Freibad beliebt ist: Mehr als 150 000 Badegäste suchen hier jährlich sportliche Betätigung, Erfrischung und Erholung. Bei der Umfrage eines Radiosenders vor vier Jahren belegte das Bad im Beliebtheits-Ranking bayernweit Platz fünf und bundesweit Rang 27. "Es ist bei vielen Bürgern während der Sommermonate ein fester Bestandteil ihres sozialen Lebens", so Lauszat.

Allerdings wird der Betrieb des Freibades durch die gestiegenen Energiekosten in diesem Jahr noch einmal um einiges teurer. Einsparpotenzial sieht Lauszat bei der Absenkung der Wassertemperatur. Zwar ist das Freibad an die Geothermie angeschlossen, aber auch deren Energie gibt es nicht umsonst. So soll die Anschlussleistung heruntergesetzt werden, dadurch verlängert sich die Aufheizphase des zunächst etwa acht Grad kalten Wassers, das im März oder April eingelassen wird. Ein bis zwei Grad kühler als sonst sei es dadurch bei Saisonstart, so Lauszat.

Eine weitere mögliche Einnahmequelle: Parkgebühren

Am Wasser selbst sparen kann die Gemeinde jedoch nicht. 30 Liter Frischwasser pro Tag und pro Gast sind die Vorgaben für die Betreiber. Einmal im Jahr müssen zudem die Becken komplett ein- und ausgelassen werden. Auch beim Personal soll es keine Abstriche geben. Schließlich gehe es hier um die Sicherheit der Badegäste, betonte Lauszat. Die Rettungsschwimmer seien auch diejenigen, die den Betrieb an Laufen hielten, da die Beckenaufsicht rollierend arbeite. Keiner könne den ganzen Tag ununterbrochen aufs Wasser schauen. Wie gut das funktioniert, zeige sich daran, dass es in den vergangenen fünf Jahren nur zwei Zwischenfälle wegen Herzinfarkten gegeben habe. Die Betroffenen seien gerettet worden und besuchten das Bad bis heute regelmäßig.

Detailansicht öffnen Auch ein Kassenhäuschen soll es weiterhin geben. (Foto: Claus Schunk)

Der Ausschuss verständigte sich schließlich darauf, auch die Kasse weiterhin zu besetzen, um Einzelkarten zu verkaufen. Deren Preise allerdings sollen um einen Euro erhöht werden. Erwachsene zahlen dann sechs Euro, Kinder und Jugendliche vier Euro; ermäßigte Karten gibt es ebenfalls für vier Euro. Auch die Saisonkarten wird es weiter geben. Für Erwachsene werden sie um 20 Euro auf dann 95 erhöht, für Kinder Jugendliche um zehn Euro auf 40, ermäßigte Karten kosten neuerdings 70 Euro und Familienkarten statt bislang 85 von dieser Saison an 120 Euro. Zudem sollen auswärtige Schulen künftig Eintritt zahlen. Eine weitere Einnahmequelle regte CSU-Fraktionssprecher Korbinian Rausch mit der Idee der Einführung von Parkgebühren an.