Wann das Unterhachinger Freibad tatsächlich wieder öffnet, steht noch nicht endgültig fest. Wie Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt gab, wird die Saison voraussichtlich am 12. oder am 15. Juni starten. Bis dahin soll noch geklärt werden, ob der Badespaß nur mit einem negativen Corona-Test möglich ist und wie viele Gäste gleichzeitig zugelassen sein werden. Im vergangenen Jahr hatte Unterhaching verschiedene Zeitslots angeboten. Saisonkarten werden auch heuer nicht verkauft.