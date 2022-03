Auf dem Grundstück am Freibad will die Gemeinde Unterhaching eine Wohnbebauung verhindern.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die Gemeinde Unterhaching ächzt mitunter ganz schön unter der Last der Nachverdichtung. Häufig lässt sie weitere Wohnbebauung zu, in direkter Nachbarschaft zum Freibad hat sie jetzt die rote Karte gezogen und greift mit einer radikalen Entscheidung ein. Sie möchte sich das Grundstück direkt gegenüber dem Schwimmbadeingang sichern. Der Bauausschuss ist sich größtenteils einig darüber, dass hier eine weitere Grünfläche für die Freizeitanlage und Naherholung entstehen soll. Nur die CSU ist strikt dagegen. Sie spricht von der "teuersten Liegewiese Deutschlands".

Die Schrenkstraße ist eine kleine Sackgasse, die am südlichen Ende des Bads an den Kassenhäuschen vorbei Richtung Hachinger Bach führt. Bislang gibt es hier gegenüber dem Schwimmbad nur ein Wohnhaus im vorderen Bereich, dahinter ist Wiese. Nun würde ein Investor hier gerne mehrere Gebäude mit insgesamt 22 Wohneinheiten und Tiefgarage errichten. Bei Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) haben sofort die Alarmglocken geschrillt. Nicht mit uns, hatte er bereits bei ersten Beratungen den Gemeinderat wissen lassen. Er sieht den Erhalt des Freibads gefährdet, wenn zukünftig alle neuen Anwohner die Schrenkstraße nutzen würden. Seine Verwaltung hat inzwischen nachgedacht, was die Gemeinde tun kann, um derartige Pläne zu durchkreuzen und jetzt einen "effektiven" Entwurf vorgelegt, wie Bauamtsleiter Stefan Lauszat sagt.

Stimmt der Gemeinderat dem Verwaltungsvorschlag in seiner Sitzung an diesem Mittwoch zu, dann wird für das Grundstück "Gemeinbedarf Freibad" festgesetzt. Das heißt: Hier könnte mittelfristig keine grundlegende bauliche Entwicklung stattfinden. Stattdessen wären eine Grünfläche sowie Anlagen für das Bad wie ein Wasserwachthaus, Umkleiden oder Trampoline denkbar. Bei bis zu 7000 Besuchern an heißen Sommertagen in Nicht-Corona-Jahren ist ein solcher Bedarf nicht von der Hand zu weisen. "Wenn man die Kapazitäten unseres Schwimmbads kennt, tut es gut, die Liegewiese zu erweitern", sagte SPD-Fraktionssprecher Peter Wöstenbrink.

Detailansicht öffnen An Sommertagen ist viel los in und vor dem Unterhachinger Freibad. Platz für zusätzliche Anwohner der Schrenkstraße ist da nicht, findet der Bürgermeister. (Foto: Claus Schunk)

Auch im Winter würde das Areal nicht ungenutzt bleiben, so die Idee aus dem Rathaus, wo man über einen Park für die Allgemeinheit nachdenkt. Die Verwaltung wollte sogar noch weitergehen und das vordere Grundstück, auf dem aktuell ein Wohnhaus steht, ebenfalls zur Gemeinbedarfsfläche erklären, um dort zukünftig Kinder- und Seniorenbetreuung zu ermöglichen. Dabei allerdings bekamen die meisten Ausschussmitglieder dann doch Bedenken. CSU-Fraktionssprecher Korbinian Rausch findet, dass die Gemeinde so "erheblich" in Eigentumsrechte eingreife. Dies seien "neokommunistische Ansichten".

Nun müssten mit einer Entscheidung am Mittwoch weder die Bewohner aus ihrem Haus ausziehen, noch könnten in diesem Sommer die Badegäste ihre Handtücher bereits auf dem Grundstück ausbreiten. Das Gebäude hat Bestandsschutz und der Zugriff der Gemeinde kann erst erfolgen, wenn es dort bauliche Veränderungen geben soll. Auch gilt es dann, den Grundstückseigentümern eine Entschädigung zu zahlen. Wie hoch die ausfallen würde, vermag noch keiner zu sagen, günstig würde es sicherlich nicht werden in solch zentraler Lage. "Das ist kein Schnäppchen für eine Wiese. Aber es ist ja unser Freibad und die Alternative wäre die Wohnbebauung", zog auch FDP-Gemeinderat Bernard Maidment mit.

Bürgermeister Panzer verteidigte in der Sitzung abermals sein Vorgehen und warnte vor eine Bebauung an dieser Stelle: "Wir reden alle von Grünflächen und Retensionsflächen." Denn das Grundstück gelte wegen seiner Nähe zum Hachinger Bach als Überschwemmungsgebiet. Auch erinnert er an das Ziel der Gemeinde, bis 2030 klimaneutral zu werden. "Wir wollen neue Wege gehen, wollen wir da weitere Flächen versiegeln?", fragte Panzer, der mit zusätzlicher Wohnbebauung die Gemeinde überfordert sieht. "Das zieht auch Kosten nach sich", so der Bürgermeister. Man müsse auch an die soziale Infrastruktur denken.