Glosse von Iris Hilberth, Unterhaching

Spätestens im Februar sollte man an den Sommer denken. Zumindest wenn man dem "Experten-Tipp" des Reisanbieters "Ab in den Urlaub" glaubt, ist man davon überzeugt: Die preislich günstigsten Frühbucher-Angebote findet man spätestens vier bis sechs Monate vor der Abreise. Für diejenigen, die sich zumindest vor Corona immer gefragt haben, warum Bekannte oder Nachbarn immer mit Schnäppchen prahlen, während man selbst bei der Reisebuchung nie billig wegkommt, hier noch drei weitere Ratschläge von den "Ab in den Urlaub"-Leuten: Reisezeitraum variieren, andere Flughäfen auswählen, vor oder nach der Hochsaison buchen. Da schau her!

All das beherzigt hat offenbar der erste Gast, der für seine Sommerfrische Unterhaching gewählt hat. Er heißt Ardea cinerea cinerea und wenn er überhaupt verreist, dann ist er eher für Kurzstrecken zu haben. Ardea ist jedenfalls bereits angereist und hat es sich im Freibad gemütlich gemacht. So ein komischer Vogel. Man könnte nun meinen, dass es sich unter den Graureihern noch nicht herumgesprochen hat, dass die Badeanstalt an der Schrenkstraße schon seit 1950 nicht mehr mit kalten Frischwasser aus dem Hachinger Bach gespeist wird. Dass in den Pools frischer Fisch zu erwarten wäre, ist also eher unwahrscheinlich. Weder im Wildwasserkanal noch im 50-Meter-Wettkampfbecken gibt es da etwas zu holen. Aktuell noch nicht einmal Wasser.

Was also macht dieser fast einen Meter große Typ mit den schwarzen Augenstreifen, dem orange-gelben, dolchartigen Pinzettenschnabel und den fast schon beneidenswert langen Beinen mitten im Winter hoch oben auf der großen Rutsche des Unterhachinger Freibads? Einfach nur die Aussicht genießen oder sich einen Überblick verschaffen? "In den Herbst- und Wintermonaten werden auch vereinzelt Wühlmäuse und andere Kleinsäuger gejagt", schreibt der Landesbund für Vogelschutz über den Graureiher. Welche Kleinsäuger sich auch immer in Schwimmbädern aufhalten: Von hier oben ist der Ardea cinerea cinerea maximal entfernt von seiner potenziellen Beute.

Also wartet er wohl auf den Sommer. Handtücher auslegen ist nicht gestattet, so sitzt er die Sache einfach aus. Denn er weiß: In den beide vorangegangenen Corona-Saisons war es schwierig, überhaupt ins Freibad reinzukommen, ohne Paypal und blitzschnelle Buchung kam man kaum an ein Ticket. Diesmal aber kann sich Ardea cinerea cinerea sicher sein: Der frühe Vogel rutscht zuerst.