In der kommenden Saison sollen Tickets fürs Freibad online zu kaufen sein - allerdings wohl nicht für jedermann.

Von Patrik Stäbler, Unterhaching

Gäste des Unterhachinger Freibads können ihre Tickets im kommenden Jahr voraussichtlich auch online kaufen. So haben die vorberatenden Ausschüsse des Gemeinderats diesem mit großer Mehrheit empfohlen, Geld für ein hybrides Kartensystem in die Hand zu nehmen. Allerdings werden einige Tickets wie Saisonkarten für Familien oder ermäßigte Karten für Menschen mit Behinderungen nicht im Webshop erhältlich sein. Schließlich bedürften diese eines Nachweises, den man weiterhin an Gemeinde- oder Freibadkasse vorzeigen müsse, erklärte Sportamtsleiter Michael Trautwein im Digitalausschuss.

Ursprünglich hatte die Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, den Onlineverkauf lediglich für Tickets von Normalzahlern zu ermöglichen. Sie machten in der abgelaufenen Freibadsaison mit 33 500 Einzelkarten für Erwachsene jedoch nicht einmal die Hälfte aller Einzeltickets aus. So wären Kinder und Jugendliche (27 600) sowie Früh- und Spätschwimmer (11 900) im Webshop außen vor geblieben. "Wenn ich mit meinem 16-jährigen Sohn ins Freibad gehe, heißt das, dass ich meine Karte digital kaufen kann, aber der liebe Sohn muss sich an der Kasse anstellen - na, der wird sich freuen", kritisierte Armin Konetschny (Grüne) diesen Vorschlag. "Da machen wir mehr Unfug, als den Bürgern etwas Gutes zu tun."

Konetschny sprach sich dafür aus, auch Einzel-, Zehner- und Saisontickets für Kinder und Jugendliche online zu verkaufen, ebenso die Karten für Früh- und Spätschwimmer. Diesen Vorschlag unterstützte der Digitalausschuss einmütig, während es im Haupt- und Finanzausschuss zwei Gegenstimmen aus der CSU-Fraktion gab. Der Verkauf von Kinder-Tickets im Netz könne dazu führen, "dass ein gewisser Unterschleif reinkommt", warnte Michael Trautwein vom Sportamt. Sprich: dass sich Erwachsene mit ermäßigten Karten ins Freibad schummeln.

Bei Stichproben wurden heuer 80 Personen erwischt, die sich mit fremden Karten den Eintritt ermogeln wollten

Eine Überprüfung durch die Kassenkraft sei schwierig, da Tickets für Kinder und Jugendliche eine Altersspanne von sechs bis 21 abdecken. "Das kann man optisch nicht abgreifen", argumentierte Trautwein. "Uns bleibt deshalb bloß die Stichprobenkontrolle. Das ist ein undankbarer Job für meine Mitarbeiter, und so auch nicht immer leistbar." Bereits in dieser Saison habe man 80 Personen erwischt, die sich mit fremden Karten den Eintritt ermogelten, berichtete der Sportamtsleiter. Insgesamt besuchten heuer 149 000 Menschen das Freibad - fast genauso viele wie in den Jahren vor der Pandemie.

Prinzipiell sieht das geplante Kartensystem vor, dass Tickets sowohl digital als auch analog an der Gemeindekasse (Saisonkarten) oder der Freibadkasse (Zehner- und Einzelkarten) gekauft werden können. Alfons Hofstetter (Freie Wähler) forderte in dem Zusammenhang, "dass es weiterhin ein entsprechend großes Kontingent an analog zu erwerbenden Karten geben muss". Denn: "Nicht jeder hat die Möglichkeit, Karten digital zu kaufen."

Der Erwerb der E-Tickets im Webshop wird laut Trautwein ähnlich ablaufen wie zu Zeiten des Pandemiebetriebs: Die Zugangskarte solle der Käuferin oder dem Käufer als QR-Code in Form einer PDF- oder Wallet-Datei zugeschickt werden. Für die Einführung des neuen Systems rechnet die Verwaltung mit Einmalkosten von 20 000 Euro. Danach werden für Service und Gebühren jährlich 2000 Euro fällig. Einen endgültigen Beschluss über das hybride Kartensystem werde der Gemeinderat im Januar fällen, kündigte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) an.