Wie in anderen Kommunen des Landkreises haben auch in Unterhaching die Wahlhelfer wegen der Coronakrise Handschuhe getragen.

Der Grüne Armin Konetschny landet in Unterhaching ganz knapp vor CSU-Kandidatin Renate Fichtinger und geht nun in die Stichwahl gegen den favorisierten SPD-Bürgermeister Wolfgang Panzer, der 48 Prozent holt

Wäre die Bürgermeisterwahl in Unterhaching ein Wettrennen, etwa ein 200-Meter-Lauf, gewesen, so hätte man wohl ein Zielfoto benötigt, um die Silbermedaille vergeben zu können. 21,04 zu 21,07 Prozent endet das schwarz-grüne Duell um den Einzug in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Wolfgang Panzer (SPD), der mit 48,03 Prozent deutlich vorweg sprintete. Letztlich ging es um drei Stimmen, die Armin Konetschny (Grüne) mehr verbuchen konnte als die CSU-Kandidatin Renate Fichtinger. Über ein beachtliches Resultat freute sich der vierte Kandidat, Peter Hupfauer von der FDP, der mit 9,86 Prozent beinahe ein zweistelliges Ergebnis erzielte.

Vielleicht war ein wenig Aberglauben dabei, sicherlich aber eine große Portion Nostalgie, dass Bürgermeister Wolfgang Panzre zur Präsentation des Wahlergebnisses seine Leute im Rathaus anwies, den guten alten Overheadprojektor aus dem Keller zu holen und in der Halle aufzubauen. "Weil wir den immer schon benutzt haben", meinte Panzer und grinste etwas spitzbübisch dabei. Gut die Farben wirkten leicht antiquiert, die CSU war doch recht grau, die FDP eher ockerfarben. Zudem musste Ordnungsamtschef Wolfgang Ziolkowski auch immer wieder eine neue Folie auflegen, sobald neue Zahlen da waren.

Am Ende schaute Panzer dann doch nicht mehr so glücklich, als klar wurde, dass es einen weiteren Wahlgang geben würde. Bei der vorherigen Abstimmung 2014 hatte er sich schließlich auf Anhieb durchsetzen können. "Wirklich überrascht bin ich aber nicht", sagte Panzer. Schließlich habe man in der jetzigen Situation, auch aufgrund der Coronakrise, kaum etwas vorhersagen können. "Ich bin gespannt", so Panzer in Hinblick auf die bevorstehende Stichwahl.

Außer sich vor Freude waren die Grünen. "Das ist eine so tolle Response", sagte Konetschny. Die Stichwahl sei schon sein Ziel gewesen, jetzt freue er sich, dass es geklappt habe. "Wir haben im Wahlkampf so viel positives Feedback bekommen, jetzt werden wir noch mal alles mobilisieren und Gas geben."

Lange Zeit war unklar, wer von den beiden Verfolgern nun mit Panzer noch einmal in den Ring steigen wird. Dass diese erneute Herausforderung am Ende nicht Renate Fichtinger traf, nahm die CSU-Frau gelassen auf. "Ich hatte keinerlei Einschätzung, wie das ausgehen würde", sagte sie, "die CSU sollte mit den Ergebnis zufrieden sein", findet sie und erinnerte noch einmal an die Pannen im Wahlkampf wie das Domain-Grabbing. Der neue CSU-Ortsverbandsvorsitzende Klaus Weidlich meinte: "Jetzt schauen wir nach vorne und stellen uns für die nächste Wahl in sechs Jahren gut auf."

Von seinem Ergebnis "begeistert" ist FDP-Kandidat Peter Hupfauer. "Ziel war es, über fünf Prozent zu kommen", gab er zu. Vor allem wenn man die Ergebnisse der FDP bei den vergangenen Wahlen anschaue, sei das Abschneiden doch erstaunlich. Der Liberale führt das auf die jahrelange Arbeit im Gemeinderat zurück. "Aber auch die Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten im Kubiz hat sicherlich einige Stimmen gebracht", glaubt er.