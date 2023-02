Von Iris Hilberth, Unterhaching

Bereits vor 30 Jahren hat Unterhaching ein Förderprogramm für private Energiesparmaßnahmen aufgelegt. Dies ist die älteste Klimaschutzmaßnahme der Gemeinde, die im Lauf der Zeit immer wieder überarbeitet und angepasst wurde. Ausgerechnet jetzt, da der Gemeinderat sich das überaus sportliche Ziel gesetzt hat, Unterhaching bis 2030 klimaneutral zu machen, ist kein Geld mehr da für solche Finanzspritzen für die Bürger. Schließlich war das eine freiwillige Sache und Pflichtaufgaben gehen vor. Ganz auf die Förderung verzichten will die Gemeinde aber doch nicht, denn das wäre das falsche Signal. Also rang sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu einem Kompromiss durch: Weniger Geld für den Einzelnen, damit mehr bewilligte Anträge. So lange, bis die vorhandene Summe von 370 000 Euro verteilt ist.

Als die Haushaltssperre im Oktober des vergangenen Jahres in Kraft trat, hatte die Verwaltung die von da an eingereichten Förderanträge erst einmal auf Eis gelegt. Die bereits bewilligten, aber noch offenen Bescheide aus den Jahren 2021 und 2022 summierten sich da bereits auf 370 000 Euro. Würde man das Förderprogramm 2023 unverändert weiterlaufen lassen, hat die Verwaltung einen Finanzbedarf von 600 000 Euro errechnet. Das ist viel Geld, wenn man die prekäre Haushaltslage der Gemeinde betrachtet, weshalb auch vielen Vereine und Institutionen Fördermittel gestrichen wurden.

Die Rathausverwaltung warnt vor Frust und Unmut

Das größte Einsparpotenzial lag in diesem Bereich natürlich in der kompletten Aufhebung des Förderprogramms. Die Rathausverwaltung warnte aber, dass dies mit Sicherheit Frust und Unmut bei den Antragstellern auslösen und in Einzelfällen möglicherweise sogar die Finanzierung der privaten Investitionen gefährden würde. Die Reputation und Glaubwürdigkeit der Gemeinde würden ebenso darunter leiden wie deren Klimaschutzbemühungen.

Der Gemeinderat folgte schließlich dem Vorschlag von SPD-Fraktionssprecher Peter Wöstenbrink, alle Altfälle, bei denen bis zum 31. Dezember die Fördermittel beantragt wurden, mit 70 Prozent der bisher in Aussicht gestellten Summe abzuwickeln. Die dadurch im Budget frei werdenden Mittel sollen bis zum vollständigen Verbrauch für neue Förderanträge zur Verfügung stehen. Das bisherige Förderprogramm tritt rückwirkend zum 1. Januar außer Kraft. Allerdings soll die Verwaltung ein neues Förderprogramm erarbeiten.