20. Juni 2019, 21:48 Uhr Unterhaching Flüchtlinge sollen arbeiten

Örtlicher Helferkreis unterstützt Petition eines Verbands

Von Christina Hertel, Unterhaching

Da sei der Afghane, der seit einem Jahr einen Ausbildungsvertrag als Fachinformatiker hat, aber die Ausbildung nie beginnen konnte - weil die Regierung von Oberbayern ihm dafür keine Genehmigung gibt. Oder der Senegalese, der ein Jahr gearbeitet habe, bis ihm die Erlaubnis entzogen wurde. Diese Fälle schildert Franziska Kindsmüller vom Unterhachinger Helferkreis. Die Folgen des Untätigseins: Depression und Aggression. Außerdem, sagt Kindsmüller, "sind wir der Meinung, dass unser Staat Menschen keine Sozialhilfe zahlen soll, die in der Lage und bereit sind, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen, egal wie lange sie voraussichtlich in Deutschland bleiben dürfen". Wegen all dieser Schicksale und Gründe beteiligt sich der Asylhelferkreis an einer Petition an den Bayerischen Landtag, die der "Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen Bayern" startete.

Die Helfer fordern, Flüchtlingen die Erlaubnisse für Arbeit und Ausbildung zu erleichtern. So sollten bestehende Beschäftigungen geschützt werden, Praktika ohne Erlaubnis möglich sein und Ausbildungen abgeschlossen werden können. Außerdem will der Verband, dass Behörden es Flüchtlingen nicht länger negativ auslegen, wenn sie Schwierigkeiten haben, ihren Pass zu beschaffen. In der Begründung für die Petition heißt es, dass die Folgen nicht nur für die Betroffenen schlimm seien, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Der Ausfall eingeplanter Mitarbeiter bedeute besonders für kleine und mittlere Unternehmen wirtschaftlichen Schaden. Der soziale Frieden sei in Gefahr, wo die Bevölkerung Untätigkeit als Faulheit deute. Ein weiterer Grund: Die Zahl der Helfer nehme laut Verband stetig ab. "Viele begründen dies mit der Vernichtung ihrer bisherigen Bemühungen, den zu uns Geflüchteten für die Zeit ihres Aufenthalts eine Perspektive und ein Leben in Würde zu ermöglichen", heißt es in der Petition. Um für diese Forderungen möglichst viele Unterschriften zusammenzubekommen, baut der Unterhachinger Helferkreis am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 13 Uhr einen Info-Stand am Bahnhof auf.