Bei einem Abendspaziergang durch den Sportpark macht sich die Unterhachinger Ortsgruppe im Bund Naturschutz am Freitag, 3. Juli, auf die Suche nach Fledermäusen . Die scheuen Tiere sollen nicht nur beobachtet werden, mit einem Bat-Detektor können die Teilnehmer auch die Ultraschallrufe hören. Dazu gibt es Erläuterungen über das Leben der Fledermäuse. Geleitet wird die Führung von Gertraud Schubert. Treffpunkt ist um 21 Uhr an der S-Bahn-Unterführung, die zu den Sportpark-Weihern führt. Dort habe man gute Chancen, die Fledermäuse am Abendhimmel zu beobachten, heißt es in der Ankündigung. Damit die Gruppe auch bei größerem Abstand alles hören kann, hat die Ortsgruppe einen Sprachverstärker angeschafft. Teilnehmer werden gebeten, Taschenlampen mitzubringen.