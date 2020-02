Nach einer Begehung des Freibads Unterhaching hat das Gesundheitsamt Alarm geschlagen. Die Fliesenböden in allen Sanitärbereichen sind so sehr beschädigt, dass sie eine erhöhte Verkeimung aufweisen. Und die wiederum stellt eine Gefahr für die Gesundheit der Besucher, auch in Verbindung mit der Beckenwasserqualität dar. Die Behörde hat eine Erneuerung der Fliesenböden angeordnet, dabei ist Eile geboten, wenn das Bad pünktlich zur Sommersaison geöffnet werden soll. Daher hat Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) knapp 44 000 Euro locker gemacht, um die Böden rauszureißen. Doch stellte sich dabei heraus: Damit ist es noch lange nicht getan.

Denn im Zuge der Abbrucharbeiten hat sich gezeigt, dass die Wandfliesen damals vor 36 Jahren ohne Abdichtung verlegt wurden und die Wände deshalb komplett durchfeuchtet waren. Es mussten also alle Fliesen runter und die Wände getrocknet werden. Und weil man schon mal dabei war, sollten auch alle störungsanfälligen Spülkästen der Toiletten erneuert und Schnellboiler eingebaut werden, um die Warmwasserversorgung der Duschen zu gewährleisten. Macht alles in allem Kosten in Höhe von 93 000 Euro. Der Bauausschuss sprach sich am Dienstag einstimmig dafür aus, dieses Geld auszugeben.

Doch damit noch nicht genug. Auch der Wildwasserkanal des Freibads ist in die Jahre gekommen. Nachdem beobachtet wurde, dass sich der Wasserspiegel im Nichtschwimmerbereich absenkte, hat die Gemeinde rund um das Becken den Boden aufgraben lassen und festgestellt, dass die Zuleitungen der Einströmdüsen des Strudels undicht sind. Der Schaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Auch hier war sich der Ausschuss einig, die Reparatur sofort vorzunehmen. Schließlich sei der Wildwasserkanal eine der Attraktionen des Unterhachinger Freibads.